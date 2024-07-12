Суд: Врач Буянова, обвиненная в "фейках", уволена незаконно

Педиатр Надежда Буянова была уволена после того, как ее обвинили в распространении "фейков" о российской армии. Суд в Москве, несмотря на возражения дирекции поликлиники и прокуратуры, встал на сторону Буяновой.

Тушинский суд Москвы признал незаконным приказ об увольнении педиатра Надежды Буяновой, обвиненной в "фейках" о российской армии, из московской детской поликлиники №140. Суд постановил восстановить Буянову в должности и обязал поликлинику выплатить ей 928 тысяч рублей за вынужденный прогул, а еще 15 тысяч рублей - за моральный ущерб. Кроме того, медучреждение, уволившее Буянову, должно заплатить 12 тысяч рублей в пользу государства, сообщил Telegram-канал SOTAvision в пятницу, 12 июля.

Против восстановления врача-педиатра на работе возражали как представители поликлиники, выступавшей ответчиком по иску, так и прокуратура, но суд принял сторону Буяновой.

Дело Надежды Буяновой

Уголовное дело против 67-летней Надежды Буяновой по статье о распространении "фейков" возбудили в феврале по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Поводом послужила жалоба вдовы участника войны России против Украины Анастасии Акиньшиной. Та утверждала, что во время приема рассказала Буяновой, что ее семилетний сын тоскует по погибшему отцу. В ответ, как утверждала вдова, врач назвала ее погибшего мужа "законной целью Украины". В итоге Буянову отправили в СИЗО, а ее квартиру при обыске разгромили.

Сама Надежда Буянова настаивала на том, что не говорила этого. Ее адвокат Оскар Черджиев, по информации SOTAvision, предоставил суду видео с камеры наблюдения из коридора поликлиники в день приема сына Акиньшиной. На записи видно, что дверь в кабинет врача была закрыта, затем из кабинета вышел спокойный ребенок, а потом - и сама Акиньшина.

Российские врачи в начале мая запустили петицию с требованием незамедлительно освободить Буянову из-под стражи. По состоянию на 12 июля Надежда Буянова оставалась в следственном изоляторе.