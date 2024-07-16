  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

В Украине отпустят под залог полковника ВСУ Червинского

Сергей Ромашенко
16 июля 2024 г.

Суд в Украине назначил за освобождение Червинского залог в размере 9 млн гривен. Der Spiegel и WP называли полковника ВСУ координатором взрывов на "Северных потоках".

https://p.dw.com/p/4iMpi
Поверхность Балтийского моря над местом взрыва "Северных потоков", 9 октября 2023 года
По мнению ряда западных СМИ, Червинский был кординатором подрыва "Северных потоков"Фото: NDR

Кропивницкий апелляционный суд в Кировоградской области Украины во вторник, 15 июля, постановил отпустить под залог в размере девяти миллионов гривен полковника ВСУ, бывшего командира одной из частей Сил специальных операций Украины Романа Червинского, сообщила в Facebook юридическая компания "Катеринчук, Моор и партнеры".

"Залог назначен, но пока не внесен. Романа еще не отпустили. Все детали будем сообщать. Спасибо каждому за поддержку", - говорится в Telegram-канале группы поддержки Червинского.

Адвокат Виктор Василюк, представляющий военного, рассказал, что сторона защиты будет собирать деньги для выплаты залога. До этого Червинский будет оставаться под стражей.

Обвинения против Червинского

Украинского военного обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, Червинский выдал координаты аэродрома в Кировоградской области в попытке переманить на сторону Украины российского летчика. Впоследствии по аэродрому был нанесен удар, погиб один военный, еще 17 получили ранения.

The Washington Post и Der Spiegel со ссылкой на источники писали, что Червинский координировал подрывы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" и занимался логистикой, управляя командой из шести человек, которые установили взрывчатку.

Через адвоката Червинский отверг информацию о своей причастности к диверсиям на газопроводах. "Все предположения о причастности к атаке на "Северные потоки" распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований", - подчеркнул он.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Башня, поврежденная дроном в квартале "Москва-Сити", 1 августа 2023 года

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

С мая Москву и область атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Власти РФ винят Киев, Украина отмалчивается. Где происходили атаки весной и летом 2023 года и каков ущерб от них - в галерее DW.
Конфликты28 августа 2023 г.13 фото
external

Взрывы на "Северных потоках": Швеция свернула расследование, а что Германия? DW Новости (07.02.2024)

Взрывы на "Северных потоках": Швеция свернула расследование, а что Германия? DW Новости (07.02.2024)

Так кто же взорвал "Северный поток" и "Северный поток-2" 26 сентября 2022 года? Шведская прокуратура, после расследования происшествия с газопроводами в Балтийском море, 7 февраля объявила, что прекращает дальнейшие поиски виновных, так как ни Швеция, ни ее граждане к взрывам не причастны. Какие еще были представлены выводы и последуют ли примеру Германия и Дания? Об этом в выпуске "DW Новости".
Политика7 февраля 2024 г.34:00 мин.
Берлин, 8 декабря 2021 года. Ангела Меркель передает пост канцлера ФРГ Олафу Шольцу

SZ: Меркель и Шольц упорно боролись за "Северный поток-2"

SZ: Меркель и Шольц упорно боролись за "Северный поток-2"

Секретные документы показывают, как консерваторы и социал-демократы в правительстве ФРГ лоббировали интересы "Газпрома" и как "зеленый" министр экономики Хабек "дернул стоп-кран".
Политика3 июня 2024 г.
Показать еще