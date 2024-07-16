В Украине отпустят под залог полковника ВСУ Червинского

Суд в Украине назначил за освобождение Червинского залог в размере 9 млн гривен. Der Spiegel и WP называли полковника ВСУ координатором взрывов на "Северных потоках".

Кропивницкий апелляционный суд в Кировоградской области Украины во вторник, 15 июля, постановил отпустить под залог в размере девяти миллионов гривен полковника ВСУ, бывшего командира одной из частей Сил специальных операций Украины Романа Червинского, сообщила в Facebook юридическая компания "Катеринчук, Моор и партнеры".

"Залог назначен, но пока не внесен. Романа еще не отпустили. Все детали будем сообщать. Спасибо каждому за поддержку", - говорится в Telegram-канале группы поддержки Червинского.

Адвокат Виктор Василюк, представляющий военного, рассказал, что сторона защиты будет собирать деньги для выплаты залога. До этого Червинский будет оставаться под стражей.

Обвинения против Червинского

Украинского военного обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, Червинский выдал координаты аэродрома в Кировоградской области в попытке переманить на сторону Украины российского летчика. Впоследствии по аэродрому был нанесен удар, погиб один военный, еще 17 получили ранения.

The Washington Post и Der Spiegel со ссылкой на источники писали, что Червинский координировал подрывы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" и занимался логистикой, управляя командой из шести человек, которые установили взрывчатку.

Через адвоката Червинский отверг информацию о своей причастности к диверсиям на газопроводах. "Все предположения о причастности к атаке на "Северные потоки" распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований", - подчеркнул он.