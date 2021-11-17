Суд в Уфе взыскал с активистов более полумиллиона рублей по иску полиции

Кировский районный суд Уфы взыскал с бывшего координатора местного штаба Навального Лилии Чанышевой, а также активистов Ольги Комлевой и Ильгама Янбердина сумму в 529,4 тысячи рублей в качестве ущерба за сверхурочную работу полицейских на акции протеста 23 января 2021 года. Тем самым суд удовлетворил соответствующий иск МВД Башкортостана, сообщил в среду, 17 ноября, Telegram-канал "Апология протеста".

"Решение еще не вступило в законную силу и будет обжаловано", - указывается далее. Правозащитники также сообщили, что интересы находящейся в СИЗО Чанышевой представляет адвокат "Апологии протеста" Алексей Захаров.

Аналогичные иски полицейских были поданы и удовлетворены также в ряде других городов РФ, в которых минувшей зимой проходили акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Дело Чанышевой

На минувшей неделе Кировский суд Уфы арестовал на два месяца - до 9 января - Лилию Чанышеву, несмотря на ее заявление о предполагаемой беременности на раннем сроке. Ожидается, что в ближайшее время бывшая соратница Навального будет этапирована в Москву.

Чанышева была задержана в ходе операции силовиков, направленной против активистов и сторонников Навального. Помимо нее, обыски прошли у бывшего юриста штаба Федора Телина, активистов Альберта Гаскарова, Александры Масловой, Ольги Комлевой, Виктора Прядильщикова и Рустема Мулюкова.

В конце сентября СК РФ сообщил, что в отношении Навального и его соратников возбуждено дело об "экстремистском сообществе". Позднее стало известно, что к этому делу присоединили еще несколько дел, возбужденных ранее в отношении политика и некоторых ключевых его соратников. Расследование ведется по фактам "финансирования экстремистской деятельности", "легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем", "создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", и "вовлечения несовершеннолетних в опасную деятельность".

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