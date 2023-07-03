Суд в Туле ужесточил приговор Алексею Москалеву

Алексею Москалеву, осужденному на два года колонии по делу о "дискредитации" армии, запретили также на два года администрировать сайты.

Тульский областной суд ужесточил наказание жителю региона Алексею Москалеву, подвергшемуся преследованиям из-за антивоенного рисунка его дочери. Как сообщает "Медиазона", вдобавок к тюремному заключению по делу о "дискредитации" российской армии, ему назначили запрет на администрирование интернет-ресурсов в течение двух лет.

Решение было вынесено в ходе заседания, где рассматривалась апелляционная жалоба на приговор Москалеву. Об ужесточении наказания требовал прокурор, обосновав это тем, что мужчина якобы совершил преступление в период "вооруженного конфликта". Суд добавил указание на "вооруженный конфликт" как отягчающее обстоятельство, а также зачел в срок наказания время пребывания Москалева под стражей с 29 марта.

В последнем слове Москалев, который участвовал в суде по видеосвязи из тульского СИЗО, зачитал письмо от дочери и сказал: "Прошу вынести мне приговор, приговорив к высшей мере наказания, и как можно быстрее привести его в исполнение, потому что каждый день мое сердце обливается кровью". Когда судья удалился для вынесения решения, Москалев поблагодарил всех за поддержку.

Преследования из-за рисунка

Алексей Москалев - отец шестиклассницы Маши Москалевой, которая в апреле 2022 года в своей школе нарисовала антивоенный рисунок с надписями "Нет войне" и "Слава Украине". После этого на Москалева составили протокол о "дискредитации" ВС РФ из-за комментариев в соцсети "Одноклассники", а в декабре 2022 года - завели уголовное дело о повторной "дискредитации".

В марте 2023 года Москалев был приговорен к двум годам колонии, но он сбежал до суда из-под домашнего ареста и через несколько дней был задержан в Минске. В апреле 2023 года Москалев был экстрадирован в Россию. Его дочь российские власти сначала поместили в приют, а потом отдали матери, которую она не видела около четырех лет.

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