Суд Цюриха подтвердил приговоры банкирам за помощь Ролдугину

Высокий суд Цюриха оставил в силе решение низшей инстанции о признании четырех сотрудников швейцарской "дочки" "Газпромбанка" виновными в помощи российскому виолончелисту Сергею Ролдугину, происхождение денег которого банкиры не проверили должным образом при управлении двумя его банковскими счетами. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает агентство Reuters.

Все четверо были приговорены к условным денежным штрафам на суммы от 48 тысяч до 540 тысяч швейцарских франков (в пересчете - от 50 тысяч до 563 тысяч евро), а также к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Защита обжаловала этот приговор. В соответствии с правилами освещения судебных процессов в Швейцарии, имена подсудимых не разглашались в СМИ. Теперь стороны могут оспорить приговор в высшей судебной инстанции Швейцарии - Федеральном суде.

Речь идет о двух счетах на сумму около 50 млн швейцарских франков (52 млн евро), открытых на имя Ролдугина. В Швейцарии банки обязаны отклонить или прекратить деловые отношения, если есть сомнения в личности контрагента, как было в этом случае, отмечает Reuters. "Без сомнения" было лишь доказано, что сам Ролдугин не может быть настоящим бенефициаром этих денег, установил суд в Цюрихе.

Ролдугина называют "кошельком Путина"

Защита музыканта настаивала на обратном. "Сергей Ролдугин не просто какой-нибудь виолончелист и дирижер, но еще и кремлевский фаворит, который, очевидно, имел доступ к особым возможностям финансирования, позволяющим ему накопить солидное состояние", - заявил его адвокат.

Кому на самом деле принадлежат миллионы на счетах, не было предметом разбирательства этого процесса. СМИ неоднократно писали, что Ролдугин может быть "кошельком Путина". В 2016 году виолончелист оказался в центре скандала с утечкой документов панамских офшоров фирмы Mossack Fonseca. Через компании, формально принадлежащие близкому другу Путина, проходили многомиллиардные сделки.

"Хорошо известно, что президент России Путин официально имеет доход всего в 100 тысяч швейцарских франков и не богат, но на самом деле имеет огромные активы, которыми распоряжаются близкие ему лица", - говорится в обвинительном заключении суда, которое цитирует Reuters. Кремль отвергал любые предположения, что средства Ролдугина связаны с Путиным.