Суд в США назначил Трампу залог в 200 тысяч долларов

Экс-президенту США вменяют в вину попытку незаконным путем изменить исход президентских выборов 2020 года в Джорджии. Трамп должен сдаться полиции до 25 августа.

Суд в американском штате Джорджия назначил залог бывшему президенту США Дональду Трампу в размере 200 тысяч долларов (около 184 тысяч евро) по уголовному делу о вмешательстве в выборы, сообщают различные информационные агентства в субботу, 21 августа.

Трампу вменяют в вину попытку незаконным путем изменить исход президентских выборов 2020 года в Джорджии. Его адвокаты смогли согласовать условия освобождения под залог с прокурором округа Фултон, передает CNN. Он должен сдаться полиции до 25 августа, но с учетом достигнутых договоренностей, вероятно, сможет избежать личного присутствия на слушаниях по мере пресечения, которые пройдут после его формального ареста.

Кроме Трампа, обвиняемыми по делу проходят 18 его соратников. Среди обвиняемых - бывший глава президентской администрации Марк Мэдоуз и бывший мэр Нью-Йорка, юрист Рудольф Джулиани.

Против Трампа открыты уже четыре уголовных дела

В общей сложности по всем делам ему предъявлено 91 обвинение. Помимо дела о нарушении на выборах в Джорджии, на Трампа заведены дела о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

При этом Трамп продолжает свою предвыборную кампанию для участия в выборах президента США в 2024 году и является фаворитом в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии. Даже если его признают виновным по любому из обвинений, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.

Отказ от предвыборных дебатов

Накануне Трамп отказался от участия в первом раунде предвыборных дебатов среди республиканцев, мотивируя это данными опроса, по которым он значительно опережает в рейтинге всех возможных конкурентов. Согласно актуальному опросу CBS, ближайший соперник Трампа - губернатор штата Флорида Рон Десантис, отстает от него на 46 процентов.

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