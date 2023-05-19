  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Обвинявшийся в заказе убийства журналиста миллионер Мариан Кочнер
Обвинявшийся в заказе убийства журналиста миллионер Мариан КочнерФото: Václav Šálek/CTK/dpa
ПолитикаСловакия

В Словакии оправдан миллионер по делу об убийстве журналиста

Сергей Ромашенко
50 мин. назад

Журналист-расследователь Ян Куцияк и его невеста были застрелены в 2018 году. Ожидалось, что миллионера Мариана Кочнера признают виновным в заказе этого убийства, но суд оправдал его за недостаточностью улик.

https://p.dw.com/p/4Raui

Суд в городе Пезинок в окрестностях Братиславы в пятницу, 19 мая, оправдал мультимиллионера Мариана Кочнера, обвиняемого в заказе убийства журналиста-расследователя Яна Куцияка и его невесты, совершенного пять лет назад. Суд заключил, что оснований для вынесения обвинительного приговора Кочнеру недостаточно. В то же время проходившая по этому же уголовному делу Алена Жужова была приговорена к 25 годам лишения свободы.

Дело об убийстве Яна Куцияка и его невесты Мартины Кушнировой вызвало широкий резонанс в Словакии. Наблюдатели ожидали, что Кочнер будет признан виновным в заказе двойного убийства. Он уже отбывает многолетний срок лишения свободы по обвинению в других преступлениях.

Резонансное убийство

Ян Куцияк и Мартина Кушнирова были застрелены в своем доме в деревне Велка Мача в феврале 2018 года. На тот момент им было по 27 лет. Куцияк расследовал криминальные связи политиков и предпринимателей, в том числе Кочнера.

Прокуратура обвиняла Кочнера в заказе убийства, а Жужову - лишь в пособничестве, но суд заключил, что улик, представленных обвинением против предпринимателя, недостаточно. В то же время он счел доказанным то, что Жужова организовала двойное убийство и планировала другие убийства. Приговор еще не вступил в законную силу.

Смотрите также:

Жители Словакии против произвола власти

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Глава МИД Мальты о коррупции, кумовстве и убийстве известной журналистки. Conflict Zone на русском

Глава МИД Мальты о коррупции, кумовстве и убийстве известной журналистки. Conflict Zone на русском

Расследование убийства известной на Мальте журналистки Дафне Каруаны Галиции привело к громким отставкам на острове. Главе МИД Мальты Эваристу Бартоло пришлось отвечать на очень острые вопросы. Это настоящий Hard Talk!
Политика25 марта 2020 г.26:01 мин.

Убийство Эстемировой остается нераскрытым

Два года назад была убита одна из самых известных российских правозащитниц - Наталья Эстемирова. Дело до сих пор не раскрыто. Теперь свое расследование решили провести независимые журналисты и правозащитники.
15 июля 2011 г.01:26 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Американский истребитель F-16

США согласились обучать украинских пилотов на F-16

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Участник акции протеста против ликвидации "Мемориала"

Роберт Латыпов: "Обыски в Перми - это поиск компромата"

Роберт Латыпов: "Обыски в Перми - это поиск компромата"

Правосудие и закон60 мин. назад
Карикатура - карикатурный спикер Госдумы Вячеслав Володин стоит с лопатой у свежевырытой могилы с надгробием и надписью на нем "английский язык"

Английский язык мертв? Кому "роет могилу" Володин

Английский язык мертв? Кому "роет могилу" Володин

Политика6 ч. назад
Газокомпрессорная станция в польском Густожине

Европа: газ дешевеет, экономия продолжается, ПХГ заполняются

Европа: газ дешевеет, экономия продолжается, ПХГ заполняются

Экономика и бизнес2 ч. назад
Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу на предвыборных плакатах.

Президентские выборы в Турции

Президентские выборы в Турции

Политика7 ч. назад
Здание суда в Минске, где рассматривались громкие политические дела

Какое наказание ждет белорусских судей за репрессии

Какое наказание ждет белорусских судей за репрессии

Права человека12 ч. назад
Пиюш Гойял и Тьерри Бретон

Есть ли у ЕС и Индии общие цели в отношении Китая и России?

Есть ли у ЕС и Индии общие цели в отношении Китая и России?

Политика17 ч. назад
На главную страницу