В Словакии оправдан миллионер по делу об убийстве журналиста

Журналист-расследователь Ян Куцияк и его невеста были застрелены в 2018 году. Ожидалось, что миллионера Мариана Кочнера признают виновным в заказе этого убийства, но суд оправдал его за недостаточностью улик.

Суд в городе Пезинок в окрестностях Братиславы в пятницу, 19 мая, оправдал мультимиллионера Мариана Кочнера, обвиняемого в заказе убийства журналиста-расследователя Яна Куцияка и его невесты, совершенного пять лет назад. Суд заключил, что оснований для вынесения обвинительного приговора Кочнеру недостаточно. В то же время проходившая по этому же уголовному делу Алена Жужова была приговорена к 25 годам лишения свободы.

Дело об убийстве Яна Куцияка и его невесты Мартины Кушнировой вызвало широкий резонанс в Словакии. Наблюдатели ожидали, что Кочнер будет признан виновным в заказе двойного убийства. Он уже отбывает многолетний срок лишения свободы по обвинению в других преступлениях.

Резонансное убийство

Ян Куцияк и Мартина Кушнирова были застрелены в своем доме в деревне Велка Мача в феврале 2018 года. На тот момент им было по 27 лет. Куцияк расследовал криминальные связи политиков и предпринимателей, в том числе Кочнера.

Прокуратура обвиняла Кочнера в заказе убийства, а Жужову - лишь в пособничестве, но суд заключил, что улик, представленных обвинением против предпринимателя, недостаточно. В то же время он счел доказанным то, что Жужова организовала двойное убийство и планировала другие убийства. Приговор еще не вступил в законную силу.

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