 Фигуранты по делу о беспорядках в Штутгарте осуждены на 2,5 года | Новости из Германии о Германии | DW | 11.11.2020

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Германия

Фигуранты по делу о беспорядках в Штутгарте осуждены на 2,5 года

Два молодых человека повредили машину полиции во время беспорядков в Штуттгарте. Защита просила об условном наказании, суд приговорил их к 2,5 годам заключения.

Суд над фигурантом дела о беспорядках в Штутгарте

Суд над фигурантом дела о беспорядках в Штутгарте

Суд в Штутгарте во вторник, 10 ноября, приговорил двух молодых людей к 2,5 годам заключения по делу об июньских беспорядках в городе. Осужденным 18 и 19 лет, они получили наказание, которое назначают в Германии несовершеннолетним преступникам.

Молодых людей признали виновными в нарушении общественного порядка: они повредили полицейскую машину. Приговор суда называют жестким: ранее и защита, и прокуратура просили для 18-летнего фигуранта дела условный срок, для 19-летнего прокуратура запрашивала именно 2,5 года заключения.

"Я просто позволил себе пойти с ними, я не подумал", - сказал 18-летний молодой человек в суде, сообщает телерадиокомпания SWR. Ему вменили в вину то, что он разбил заднее и боковые стекла у полицейского автомобиля. Юноша сказал, что сожалеет о случившемся и признает свою вину. Его адвокат после приговора отметил, что потрясен решением суда, считает наказание несоразмерным и будет его обжаловать. В Союзе немецкой полиции приговором остались довольны.

Сотни молодых людей устроили беспорядки в Штутгарте в ночь на 21 июня текущего года: они били витрины и громили магазины. Клубы и бары в городе на тот момент были закрыты и молодые люди собирались на улице. По мнению властей, виновниками беспорядков стали "завсегдатаи вечеринок" или "участники тусовки", которые вступили в столкновения с полицией. Сейчас идет расследование в отношении примерно 100 подозреваемых в участии в беспорядках

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