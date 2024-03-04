Суд в Салехарде отклонил жалобу матери Навального

Жалоба на бездействие следователей, которые отказывались выдать тело Алексея Навального, была направлена матерью политика. Суд оставил ее без рассмотрения.

Суд в Салехарде оставил жалобу Людмилы Навальной на бездействие следователей без рассмотрения. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщил в своем Telegram-канале директор ФБК Иван Жданов.

Соратник Алексея Навального подчеркнул, что эта жалоба была направлена матерью оппозиционного политика в связи с тем, что силовики несколько дней отказывались выдать тело политика его родственникам.

Доследственная проверка по факту смерти Навального продолжается. "Понятно, что эта проверка ничем не закончится, но все формальные процедуры адвокаты доведут до полного отказа в возбуждении уголовного дела и обжалования этого отказа. А настоящее расследование будет рано или поздно проведено", - написал Жданов.

Смерть и похороны Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники создателя ФБК считают, что его убили. За время пребывания в заключении Навального 27 раз отправляли в штрафной изолятор.

Тело Алексея Навального выдали его матери Людмиле Ивановне только 24 февраля. До этого женщина жаловалась на ультиматум со стороны Следственного комитета, который требовал согласия на тайные похороны Навального без публичного прощания. Людмила Навальная отказалась выполнять это требование. Похороны Навального прошли 1 марта в Москве на Борисовском кладбище. Несмотря на угрозы задержания, проститься с политиком пришли тысячи человек. Спустя несколько дней после похорон к могиле политика стоят очереди для возложения цветов и прощания с ним.

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