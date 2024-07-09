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Суд в России частично удовлетворил иск ГАЗ к Volkswagen

Даниил Сотников
9 июля 2024 г.

Суд частично удовлетворил иск ГАЗ к Volkswagen из-за расторжения немецким концерном договора о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде.

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Завод Volkswagen в России
Завод Volkswagen в РоссииФото: Friso Gentsch/dpa/picture-alliance

Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск Горьковского автозавода (ГАЗ) к немецкому автоконцерну Volkswagen(VW), постановив взыскать с ответчика 16,9 млрд руб., передает "Интерфакс" во вторник, 9 июля. Весной прошлого года ГАЗ подал несколько исков к немецкой компании. Нынешнее разбирательство касалось одного из них, на общую сумму 28,4 млрд рублей, за понесенные убытки после решения Volkswagen расторгнуть договор о контрактной сборке автомобилей Skoda и VW в Нижнем Новгороде.

Среди прочего ГАЗ требовал компенсации ущерба в 2,5 млрд рублей инвестиций в подготовку производства автомобилей с двигателями VW и 5,2 млрд рублей компенсации претензий дистрибьютеров в связи с непоставкой таких машин. Еще 20,7 млрд рублей российский концерн требовал, ссылаясь на упущенную выгоду из-за срыва серийного производства автомобилей с двигателями VW.

Продажа активов VW в России после начала войны

Volkswagen после начала российского вторжения в Украину приостановил сборку в России и поставки автомобилей в страну.

В мае 2023-го немецкая группа продала активы в России компании "Арт-Финанс", которую возглавляет бывший президент дилерского холдинга "Авилон" Андрей Павлович. По данным "Интерфакса", сумма сделки составила не более 125 млн евро (около 11,3 млрд руб. на день одобрения).

 

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