В РФ заочно осудили американца на 14,5 лет за наемничество

Тревор Рид признан виновным в том, что записался в украинскую армию. Еще весной 2022 года Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

Суд в России заочно приговорил гражданина США Тревора Рида к 14,5 годам колонии по обвинению во вступлении в украинскую армию в качестве наемника, сообщил Следственный комитет РФ в среду, 9 октября.

Как следует из приговора, Рид, ранее служивший в морской пехоте США, в мае 2023 года "из корыстных побуждений" вступил в Вооруженные силы Украины (ВСУ), прошел военную подготовку и участвовал в боях на территории Донецкой области, систематически получая за это денежное вознаграждение. Россия также объявила американца в международный розыск.

О том, что Рид воюет на стороне Украины, стало известно в июле прошлого года, когда он получил ранение, подорвавшись на мине. Сообщалось, что тогда Рид попросил власти США перевести его на американский объект в Германии или Польше.

Обмен Рида на Ярошенко

Ранее, в апреле 2022 года, Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, в 2011 году осужденного в США по обвинению в наркоторговле и приговоренного к двадцати годам лишения свободы. К тому моменту Рид просидел в российской колонии уже почти два года - в июле 2020-го его приговорили к девяти годам колонии по делу о нападении на полицейских.

Тревор Рид был задержан в августе 2019 года из-за ссоры с двумя девушками на Ленинградском шоссе в Москве. Как утверждало обвинение, американец сопротивлялся при задержании, а в патрульной машине напал на водителя, порвав его форму, и ударил его напарника. Рид не признал вины и утверждал, что не помнит случившегося, потому что был пьян.