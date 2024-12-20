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Суд в РФ заочно арестовал журналистку Татьяну Фельгенгауэр

Олег Соколенко
20 декабря 2024 г.

Суд в Москве заочно арестовал креативного продюсера YouTube-канала "Медиазоны" Татьяну Фельгенгауэр по делу о нарушении закона об "иностранных агентах". Российские силовики считают, что она "скрывается от следствия".

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Фото из архива: Фельгенгауэр и Плющев в автозаке после задержания в Москве в мае 2020 года
Фото из архива: Фельгенгауэр и Плющев в автозаке после задержания в Москве в мае 2020 годаФото: Alexander Plushev

Никулинский районный суд Москвы в пятницу, 20 декабря, заочно арестовал креативного продюсера YouTube-канала издания "Медиазона" Татьяну Фельгенгауэр по делу о нарушении закона об "иностранных агентах". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на саму Фельгенгауэр.

В ходатайстве о заочном аресте, с которым ознакомилось издание, говорится, что Фельгенгауэр неоднократно привлекалась по протоколам об отсутствии маркировки "иноагента" в соцсетях. Следствие утверждает, что "избрание более мягкой меры пресечения невозможно", поскольку Фельгенгауэр якобы "скрывается от следствия", и "имеются основания полагать", что она "продолжает заниматься преступной деятельностью".

В сентябре государственные информагентства РФ сообщили, что против Фельгенгауэр возбудили уголовное дело о нарушении порядка деятельности "иностранных агентов". Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Фельгенгауэр вела программу на DW

В мае 2023 года тот же Никулинский райсуд Москвы оштрафовал журналистку на 30 тыс. руб. из-за отсутствия плашки "иноагента". РИА "Новости" писало, что ей назначили штраф по аналогичному протоколу еще один раз в 2023 году.

Татьяна Фельгенгауэр покинула Россию в 2022 году. В сентябре того же года Минюст РФ объявил ее "иностранным агентом". По версии ведомства, журналистка занималась политической деятельностью, получая финансирование из иностранного источника - от Deutsche Welle. Фельгенгауэр вместе с журналистом Александром Плющевым вела подкаст "DW Новости Шоу".

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