Суд по делу воевавших в Донбассе иностранцев пройдет 31 мая

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 31 мая приступит к рассмотрению по существу дела в отношении шведа, британцев и хорвата, взятых в плен в Мариуполе.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 31 мая приступит к рассмотрению по существу дела в отношении пятерых иностранцев, воевавших в Донбассе на стороне Украины. Об этом в среду, 24 мая, сообщили журналистам в пресс-службе. "Судебное заседание состоится 31 мая в 10:00", - отметили там.

Речь идет о шведе Матиасе Густавссоне, подданных Великобритании Джоне Хардинге, Дилане Хили и Эндрю Хилле, а также о гражданине Хорватии Векославе Пребеге.

Входили в состав батальона "Азов" и других вооруженных формирований Украины

Густавссону, Пребегу и Хардингу власти РФ предъявили обвинения по статьям "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Хиллу - по статье об "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", Хили - в "пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте", пишут РИА "Новости". По данным ТАСС, речь шла о статьях о "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности" и о "наемничестве".

Иностранцы входили в состав батальона "Азов" и других вооруженных формирований Украины, их взяли в плен в Мариуполе, в том числе - на металлургическом комбинате "Азовсталь", уточнило ТАСС.

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