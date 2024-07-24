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Суд в РФ признал короля водки "экстремистским объединением"

Виталий Кропман
24 июля 2024 г.

В Генпрокуратруре РФ считают, что Юрий Шефлер поощряет обстрелы российских регионов, а его компании финансируют фонд помощи ВСУ и поддерживают Украину.

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Фото: Bilderbox

Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России к владельцу водочных марок Moskovskaya и Stolichnaya Юрию Шефлеру и его компаниям, сообщила в среду, 24 июля, пресс-служба суда. Активы бизнесмена по решению суда будут обращены в доход государства. Суд также признал Шефлера и ряд его компаний "экстремистским объединением".

Кроме того, суд арестовал движимое и недвижимое имущество, а также банковские счета Шефлера.

Информация об иске Генпрокуратуры к Шефлеру и подконтрольным ему компаниям Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group из Люксембурга, появилась в начале июля. Водочного короля обвинили в поощрении обстрелов российских регионов, а его компании - в финансировании фонда помощи ВСУ и поддержке Украины.

57-летний уроженец Орла Юрий Шефлер покинул Россию в 2002 году и занялся производством водки за границей. Forbes оценивает его состояние в полтора миллиарда долларов.

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