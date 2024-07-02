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Суд в РФ признал Невзорова и его жену "экстремистами"

Жан Рофе
2 июля 2024 г.

Суд в Петербурге запретил деятельность семьи Невзоровых в России, а также постановил изъять их имущество.

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Российский журналист Александр Невзоров (фото из архива)
Александр Невзоров (фото из архива)Фото: Interpress/Russian Look/IMAGO

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал журналиста Александра Невзорова и его жену Лидию "экстремистским объединением" и запретил их деятельность в России. Об этом сообщает во вторник, 2 июля, агентство ТАСС.

Суд также обратил в доход государства имущество супругов "как используемое ими в целях экстремизма". Речь идет о трех земельных участках площадью 1180, 1198 и 1241 кв. м. в поселке Лисий Нос, здании и жилом доме в том же населенном пункте, автомобиле Hyundai Equus Centennial, а также 25% уставного капитала ООО "Питер-техпроект - новые ресурсы".

"Решение подлежит немедленному исполнению", - уточнила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Это первый случай, когда "экстремистским объединением" в России признали семью. В мае прокурор Санкт-Петербурга обратился с соответствующим ходатайством в суд. Как полагает юрист Алексей Прянишников, таким образом власти хотели изъять недвижимость семьи в России в пользу государства. До этого ведомство безуспешно пыталось изъять имущество Невзоровых через суд.

"Шантаж в обмен на корректировку позиции"

Александр Невзоров, комментируя решение суда, заявил, что его два месяца "шантажировали, предлагая "хорошее решение суда" в обмен на "корректировку позиции" в отношении войны, Украины и кремлевского упыря". По словам журналиста, формальным поводом для процесса стал "донос-экспертиза", которую провела проректор СПбГУ Анастасия Ярмош. "Основной формальный пункт обвинения - два реанимобиля, которые я отправил на фронт, для раненых ВСУ", - написал Невзоров в своем Telegram-канале.

Невзоров в России объявлен "иностранным агентом", а также заочно осужден на восемь лет колонии по делу о военных "фейках". Вместе с женой он уехал из России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году.

 

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