Суд в РФ приговорил издателя алтайской газеты к восьми годам

Основатель алтайской газеты "Листок" обвинялся по делу о "фейках о российской армии", Михайлова приговорили к восьми годам колонии. Четыре года ему запрещено заниматься журналистикой.

Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай приговорил журналиста Сергея Михайлова к восьми годам колонии общего режима по делу о "фейках о российской армии". Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил Telegram-канал "Сетевые Свободы", посвященный вопросам юридической помощи по делам о свободе выражения мнения.

Приговор вынесен по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ - речь в ней идет о "ненависти или вражде в отношении какой-либо социальной группы".

Михайлов вину не признал

Михайлову в течение четырех лет после освобождения запрещено заниматься журналистской и издательской деятельностью, а также администрированием интернет-ресурсов.

Журналист не признал вину и будет обжаловать приговор.

Обвинение запрашивало для него девять лет колонии, напомнили "Сетевые Свободы".

По данным Telegram-канала, Михайлова задержали по месту жительства в подмосковных Люберцах в апреле 2022 года, после чего перевезли в Горно-Алтайск.

"Надеюсь, наши действия привели к тому, что в Республике Алтай стало меньше цинковых гробов"

Следствие вменяло ему в вину тот факт, что в марте-апреле 2022 года на сайте основанной им алтайской газеты "Листок" и в ее Telegram-канале были размещены заметка и несколько постов об убийствах мирных жителей в Буче и обстрелах Мариуполя.

Покинувший Россию главный редактор издания Виктор Рау в марте 2023 года утверждал, что разместил материалы именно он. Следствие на том этапе не смогло установить, откуда, с какого устройства и кем были выполнены публикации, писали "Сетевые Свободы".

"Надеюсь, наши действия привели к тому, что в Республике Алтай стало меньше цинковых гробов. Даже если на один гроб меньше - эти 10 лет работы были не зря", - сказал в суде Михайлов, слова которого привело издание "Медиазона".