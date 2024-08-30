Суд в РФ приговорил издателя алтайской газеты к восьми годам

Суд в РФ приговорил издателя алтайской газеты к восьми годам30 августа 2024 г.
Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай приговорил журналиста Сергея Михайлова к восьми годам колонии общего режима по делу о "фейках о российской армии". Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил Telegram-канал "Сетевые Свободы", посвященный вопросам юридической помощи по делам о свободе выражения мнения.
Приговор вынесен по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ - речь в ней идет о "ненависти или вражде в отношении какой-либо социальной группы".
Михайлов вину не признал
Михайлову в течение четырех лет после освобождения запрещено заниматься журналистской и издательской деятельностью, а также администрированием интернет-ресурсов.
Журналист не признал вину и будет обжаловать приговор.
Обвинение запрашивало для него девять лет колонии, напомнили "Сетевые Свободы".
По данным Telegram-канала, Михайлова задержали по месту жительства в подмосковных Люберцах в апреле 2022 года, после чего перевезли в Горно-Алтайск.
"Надеюсь, наши действия привели к тому, что в Республике Алтай стало меньше цинковых гробов"
Следствие вменяло ему в вину тот факт, что в марте-апреле 2022 года на сайте основанной им алтайской газеты "Листок" и в ее Telegram-канале были размещены заметка и несколько постов об убийствах мирных жителей в Буче и обстрелах Мариуполя.
Покинувший Россию главный редактор издания Виктор Рау в марте 2023 года утверждал, что разместил материалы именно он. Следствие на том этапе не смогло установить, откуда, с какого устройства и кем были выполнены публикации, писали "Сетевые Свободы".
"Надеюсь, наши действия привели к тому, что в Республике Алтай стало меньше цинковых гробов. Даже если на один гроб меньше - эти 10 лет работы были не зря", - сказал в суде Михайлов, слова которого привело издание "Медиазона".