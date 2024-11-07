Суд подтвердил приговор школьнику за листовки против Путина

Апелляционный военный суд в РФ подтвердил приговор, вынесенный 16-летнему школьнику Арсению Турбину по делу об участии в легионе "Свобода России". Об этом сообщила в четверг, 7 ноября, "Медиазона" со ссылкой на мать 16-летнего подростка Ирину Турбину.

Она указала, что суд сократил 5-летний срок в воспитательной колонии на 24 дня, поскольку "изначально в приговоре не было учтено время нахождения на стационарной экспертизе". "Все остальное без изменений", - сообщила Турбина. В суде в ответ на устный запрос "Медиазоны" подтвердили, что измененили приговор, но отказались пояснять, как именно.

Дело Арсения Турбина

По данным Telegram-канала "Поддержка политзэков. Мемориал", следствие обвинило школьника из города Ливны Орловской области, что в начале июня 2023 года в возрасте 14 лет он написал сообщение в бот легиона "Свобода России" и заполнил анкету на вступление. ФСБ утверждает, что он таким образом вступил в легион, признанный в РФ террористической организацией.

Именно как участник "террористической организации" Турбин в июне-июле 2023 года разложил по почтовым ящикам соседей листовки с фразой "Тебе нужен такой президент?". 29 августа того же года сотрудники ФСБ провели в квартире семьи Турбиных обыск. 5 сентября Арсения задержали, а на следующий день отправили под домашний арест с возможностью посещать лицей. 31 мая 2024 года меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

Сам подросток отрицает вступление в легион "Свобода России". По его словам, он распространял листовки, руководствуясь своими убеждениями, а не чьими-то указаниями. В конце июня 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Арсения Турбина к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии за распространение листовок с критикой президента РФ Владимира Путина. В октябре мать школьника сообщила, что он похудел в СИЗО на 17 кг.