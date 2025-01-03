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Суд в РФ обязал "Яндекс" скрыть доступ к картам одного НПЗ

Павел Мыльников
3 января 2025 г.

Прокуратура через суд потребовала от "Яндекса" убрать из свободного доступа снимки нефтеперерабатывающего завода, поскольку предприятие не раз попадало под атаки беспилотников, пишет ТАСС.

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Штаб-квартира "Яндекса" на улице Льва Толстого в Москве
Штаб-квартира "Яндекса" в МосквеФото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

Суд в Москве по требованию прокуратуры обязал российскую компанию "Яндекс" скрыть доступ к картам и фотографиям инфраструктуры одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны из-за атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет в пятницу, 3 января, государственное агентство ТАСС, ссылаясь на судебные документы.

Оно не уточняет, о каком именно предприятии идет речь. В 2024 году этот завод четырежды попадал под атаки дронов, в результате его инфраструктура была повреждения, а сотрудники получили ранения, пояснило агентство.

Суд увидел угрозу для обороноспособности РФ

Прокуратура обосновывала свое требование тем, что информация об объектах НПЗ находится в свободном доступе, в то время как предприятие расположено на "территории, имеющей стратегически важное значение". Представитель ответчика выступал против такого обоснования, но суд решил, что сложившаяся ситуация подрывает обороноспособность государства и отрицательно сказывается на своевременной поставке материалов в российскую армию.

Решение суда еще может быть обжаловано. После его вступления в силу "Яндекс" обязан исполнить это решение в течение одного месяца.

BBC: ВСУ десятки раз атаковали НПЗ в РФ и аннексированных регионах

К концу августа 2024 года Вооруженные силы Украины, более двух лет отражающие военное вторжение РФ, совершили не менее 64 атак на нефтеперерабатывающие предприятия и инфраструктуру на территории России, а также аннексированных Крыма и Луганской области, подсчитала Русская служба британской медиакомпании BBC. По ее оценке, четверть атак пришлась на Краснодарский край. Украина объясняет удары тем, что эти заводы используются для снабжения российской армии.

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