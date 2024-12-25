Суд в РФ незначительно сократил сроки Беркович и Петрийчук

Тюремный срок Жени Беркович после судебной апелляции уменьшен на пять месяцев, а срок Петрийчук - на два месяца.

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе изменил приговор режиссеру Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об "оправдании терроризма". Об этом сообщает в среду, 25 декабря, корреспондент издания "Медиазона".

Изначально обеим подсудимым назначили по шесть лет колонии общего режима. После рассмотрения апелляции суд уменьшил приговор Беркович на пять месяцев - до пяти лет и семи месяцев, а Петрийчук - на два месяца - до пяти лет и девяти месяцев.

Как отмечает "Медиазона", адвокаты Беркович и Петрийчук настаивали, что обвинение строится на противоречивых показаниях анонимных свидетелей. При этом почти все другие свидетели, не скрывавшие свои лица, дали показания в пользу Беркович и Петрийчук.

Кроме того, защита требовала отменить июльские приговоры на том основании, что они были вынесены на основе противоречивых и антинаучных экспертиз. В частности, "деструктологической" экспертизы религиоведа Романа Силантьева.

Дело об оправдании терроризма из-за спектакля

Женю Беркович и Светлану Петрийчук обвинили в публичном оправдании терроризма из-за спектакля "Финист Ясный Сокол" о судьбе россиянок, вышедших замуж за исламистов и уехавших в Сирию. Показы "Финиста" проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге с 2020 по 2022 годы. Постановка получила две престижные театральные премии "Золотая маска".

По делу назначена новая экспертиза

В конце июня центр судебной экспертизы при Минюсте РФ признал, что послужившая основой для возбуждения дела против Беркович и Петрийчук "деструктологическая" экспертиза пьесы не может использоваться как доказательство в суде, так как "деструктология не является наукой".

Этому предшествовало обращение десятков российских ученых "против недобросовестных гуманитарных экспертиз в судах и легитимации псевдонаучного знания". Примером они назвали экспертизу в деле Беркович и Петрийчук.

Ученые подчеркнули, что "деструктология" не признается официально в качестве существующей науки ни в РФ, ни в других странах, а все "научные статьи" по данной тематике были написаны только одним человеком - сотрудником Московского государственного лингвистического университета и религиоведом Романом Силантьевым.