Суд в РФ назначил условный срок волонтеру штаба Надеждина

Суд в Находке приговорил к 1 году условно 19-летнего Василия Гореликова за комментарий в соцсетях, предает "Радио Свобода". Решение вынесено в начале ноября и уже вступило в силу.

Суд в Находке Приморского края вынес обвинительный приговор бывшему волонтеру избирательного штаба Бориса Надеждина, в начале 2024 года пытавшегося зарегистрироваться в качестве кандидата на президентских выборах в РФ. 19-летнему активисту Василию Гореликову назначен один год условно, сообщает в среду, 27 ноября, "Радио Свобода" со ссылкой на источник, знакомый с решением.

Повод для преследования - комментарий в интернете

Кроме того, ему запретили на 1,5 года администрировать сайты. По этим данным, приговор вынесен 6 ноября и уже вступил в силу. Гореликов был признан виновным в публичных призывах к насилию над сторонниками президента РФ Владимира Путина.

Как отмечает "Радио Свобода", поводом для уголовного преследования Гореликова стал комментарий в соцсети ВКонтакте", в котором он в апреле 2022 года призвал уничтожать сторонников Путина. Активист был задержан в октябре после анонимного доноса в Антитеррористическую комиссию Приморского края, сообщается далее.

Ранее, в марте 2024 года, Гореликову назначали административный арест за неповиновение сотрудникам полиции, а в июне у него прошел обыск по делу об экстремизме, пишет издание.

Попытка Надеждина выдвинуть кандидатуру на выборах

Борис Надеждин выдвигал свою кандидатуру на выборы президента РФ от партии "Гражданская инициатива". Он сдал в ЦИК подписи около 105 000 избирателей в свою поддержку. В ходе сбора Надеждиным подписей многие СМИ и Telegram-каналы публиковали видео и фото очередей из граждан РФ в ряде городов страны и за границей, желающих поставить подпись в поддержку этого политика, выступающего за прекращение войны России против Украины.

В ЦИК признали недействительными более 15% подписей и отказались регистрировать Надеждина в качестве кандидата. Впоследствии Верховный суд РФ подтвердил решение, а сотрудники штаба Надеждина подвергались административным арестам по разным статья.