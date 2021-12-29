 Блогер Юрий Хованский освобожден из СИЗО в Санкт-Петербурге | Новости из Германии о России | DW | 29.12.2021

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Россия

Блогер Юрий Хованский освобожден из СИЗО в Санкт-Петербурге

Юрия Хованского обвиняют в "оправдании терроризма". Мера пресечения ему изменена с заключения под стражу на запрет определенных действий.

Юрий Хованский

Юрий Хованский (фото из архива)

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и смягчил меру пресечения в отношении российского видеоблогера и музыканта Юрия Хованского, который обвиняется в "оправдании терроризма" в связи с исполнением песни про "Норд-Ост". Об этом в среду, 29 декабря, сообщило издание "Медиазона".

"Изменить обвиняемому Хованскому меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий... сроком по 8 января 2022 года", - объявила судья Ирина Кирсанова.

Так, блогер не сможет выходить из дома с 18.00 до 10.00 следующего дня, приближаться ближе чем на 300 метров к квартире на Пушкинской улице, где, по версии следствия, была исполнена песня про теракт. Юрию Хованскому запрещено посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, пользоваться средствами связи (электронной почтой, телефоном и интернетом), взаимодействовать со свидетелями и экспертами по уголовному делу, а также с представителями СМИ.

Суд разрешил общение с близкими

При этом суд разрешил музыканту общение с близкими родственниками и гражданской женой.

Вопрос о продлении меры пресечения будет рассмотрен 8 января, передало агентство "Интерфакс".

Следствие подало ходатайство об изменении пресечения 26 декабря. На минувшей неделе агентство РБК опубликовало материал, в котором утверждало, что двое из свидетелей по делу Хованского раньше могли работать оперативниками МВД РФ.

Открытое письмо из СИЗО

Хованский в ноябре написал открытое письмо из следственного изолятора (СИЗО) №1 "Кресты" в Санкт-Петербурге. В обращении музыкант высказывал опасения относительно благополучия своей гражданской дены и заявлял о давлении главы следственной группы. 

По утверждению Хованского, следователь приходил к нему "тайком" - в отсутствие защитников - и выдвинул ряд условий. Первое из них, по версии блогера, заключалось в том, что он должен дать показания, что он исполнял песню в 2018 году - то есть после появления статьи 205.2 пункт 2 "в том виде, в котором ему ее предъявляют". Сам музыкант говорил, что пел ее в 2012 году - то есть до ее внесения соответствующих формулировок в закон в 2016 году.

Песня про захват заложников на Дубровке

Поводом для возбуждения дела в отношении блогера стала песня про захват заложников в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года во время показа мюзикла "Норд-Ост".

Исполнение попало на видео, запись выложил в интернет неизвестный. По данным источника "Интерфакса", уголовное дело было возбуждено после поступления ряда жалоб.

До семи лет тюрьмы

Юрий Хованский был задержан 9 июня по части 2 статьи 205.2 УК ("публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в сети интернет").

Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. В августе Юрий Хованский был включен в список физических лиц, которых власти РФ считают "террористами и экстремистами".

На YouTube-канал блогера подписаны 4,4 млн пользователей. С 2019 по 2021 годы он занимал пост помощника депутата Государственной думы от фракции ЛДПР Василия Власова.

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