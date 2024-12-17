Суд в Нью-Йорке подтвердил обвинительный приговор Трампу

Судья отклонил доводы адвокатов об иммунитете Трампа в качестве президента, заявив, что выплаты порноактрисе республиканец совершил в частном порядке и до начала первого президентского срока.

Избранный президент США Дональд Трамп потерпел неудачу в судебной тяжбе по делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс за неразглашение информации. В понедельник, 16 декабря, суд в Нью-Йорке оставил в силе решение жюри присяжных, признавших Трампа виновным в фальсификации документов в ходе избирательной кампании 2016 года.

Тем самым судья Хуан Мерчан отклонил ходатайство адвокатов избранного президента об отмене приговора. Защита Трампа настаивала на том, что президенты США пользуются широким иммунитетом, который касается действий, совершенных во при исполнении служебных обязанностей.

В свою очередь судья Мерчан счел, что положение о частичном иммунитете экс-президентов США от судебного преследования в данном случае неприменимо, поскольку спорные выплаты были произведены до первого президентского срока Трампа, начавшегося в 2017 году. Кроме того, они были совершены в частном порядке, указали в суде.

Защита Трампа требует прекращения судебной тяжбы

Адвокаты Трампа требуют полного прекращения судебного процесса. Они утверждают, что присяжные в Нью-Йорке не должны были видеть некоторые доказательства из-за президентской неприкосновенности.

Об обращении адвокатов Трампа в суд Нью-Йорка стало известно в начале декабря. Они просили отклонить обвинение в фальсификации документов, выдвинутое по делу о выплатах порноактрисе. Защита Трампа утверждала, что их клиент был несправедливо преследуем прокурорами и при этом ссылалась на помилование действующим президентом США Джо Байденом сына Хантера.

"Объявляя Хантеру Байдену о помиловании, которое распространяется на все преступления, как инкриминируемые, так и не инкриминируемые, президент Байден утверждал, что его сын подвергся "избирательному и несправедливому преследованию" и "к нему относились по-другому", - цитирует выдержку из документа NBC News. По мнению адвокатов Трампа, окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг демонстрирует такое же избирательное преследование, на которое пожаловался Байден.

Дело о выплатах Трампа порноактрисе

В мае суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплаты в размере 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс за ее молчание. Вынесение приговора планировалось 11 июля, но судья Хуан Мерчан вначале перенес его на сентябрь, затем отложил до окончания выборов, а теперь обдумывает, как действовать в связи с избранием Трампа на пост президента.

Когда будет оглашена мера наказания по этому делу, до сих пор неясно, но маловероятно, что это будет сделано до инаугурации Трампа 20 января. Прокуратура уже выразила готовность отложить объявление наказания до окончания второго президентского срока республиканца в 2029 году. Согласно законодательству, Трампу может грозить несколько лет тюрьмы, однако более вероятным считается назначение условного срока или денежного штрафа. Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, признанным виновным по уголовному делу.