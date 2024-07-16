Суд в РФ заочно приговорил Марка Фейгина к 11 годам колонии

Марка Фейгина обвиняют в распространении "фейков" о российской армии за стримы о Путине и об убийствах военными РФ мирных жителей Бучи.

Басманный суд Москвы заочно приговорил юриста и общественного деятеля Марка Фейгина к 11 годам колонии общего режима по обвинению в распространении "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти. Об этом во вторник, 16 июля, сообщила Генпрокуратура РФ .

Как пишет пресс-служба московских судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале, срок лишения свободы в 11 лет был назначен путем частичного сложения наказаний по четырем эпизодам, в которых, по версии Басманного суда, распространялась "заведомо ложная информация" об использовании Вооруженных сил РФ. Помимо тюремного срока, Фейгину запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет, а также выписали штраф в размере 4,5 млн рублей.

11 лет заочно за обсуждение резни в Буче

Марк Фейгин регулярно выступает с публичными высказываниями против российского вторжения в Украину, в том числе на своем YouTube-канале "Фейгин Live". По данным "ОВД-Инфо", поводом для уголовного преследования стали, среди прочего, его интервью о массовых убийствах военными РФ мирных жителей Бучи и обсуждение этой темы на украинском телевидении, а также его интервью украинскому 24 каналу под названием "Путин уже достал всех - Фейгин о вступлении Запада в войну".

В январе Басманный суд Москвы заочно арестовал Фейгина. Ранее общественного деятеля, которому власти РФ присвоили статус "иноагента", объявили в международный розыск.

Марк Фейгин - экс-депутат Госдумы РФ и бывший адвокат. В частности, он защищал в российских судах участниц группы Pussy Riot и украинскую военнослужащую Надежду Савченко. В 2018 году Фейгин был лишен в РФ адвокатского статуса. Сейчас он живет в Украине.