  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Суд в Москве заочно приговорил к колонии Дмитрия Гордона

Ольга Лебедева
1 июля 2024 г.

Военный суд в РФ приговорил украинского журналиста Гордона к 14 годам колонии по обвинению в "призывах к терроризму", распространении "фейков" о ВС РФ, а также в "возбуждении ненависти и вражды".

https://p.dw.com/p/4hkMl
Журналист Дмитрий Гордон
Дмитрий ГордонФото: Kmr.gov.ua/CC BY 4.0

Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к 14 годам колонии украинского журналиста Дмитрия Гордона. В понедельник, 1 июля, суд счел его виновным в "публичных призывах к терроризму", распространении "фейков" о российской армии, а также в "возбуждении ненависти и вражды".

По данным издания Sotavision, поводом для возбуждения дела стало видеообращение Гордона, опубликованное в марте 2022 года, в котором он призывает США начать войну против РФ с применением ядерного оружия и обвиняет ВС РФ в совершении военных преступлений. Кроме того, в опубликованном в мае того же года интервью Гордон заявил о применении россиянами тяжелых вооружений против гражданской инфраструктуры и убийствах мирных жителей.

Дело против Дмитрия Гордона

Через несколько недель после начала войны России против Украины СКР РФ возбудил уголовное дело в отношении Дмитрия Гордона по трем статьям. Ему вменили в вину "публичные призывы к развязыванию войны", "возбуждение ненависти по признаку национальности" и распространение "фейков" о ВС России. "Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия", - заявили в ведомстве. Запись выступления, в ходе которого, по версии российского ведомства, Гордон совершил все вышеперечисленные действия, была размещена на YouTube.

В июле 2022 года власти РФ объявили Гордона в розыск в связи с возбуждением дела о распространении "фейков" про ВС РФ. Он также был включен в российский реестр "террористов и экстремистов".

Телеведущий и экс-депутат Киевского городского совета Дмитрий Гордон получил известность как автор более 1100 интервью с известными людьми, у его канала в YouTube более 3 млн подписчиков.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Судейский молоток

Большие сроки за "фейки и госизмену": DW о жертвах ужесточения УК России

Большие сроки за "фейки и госизмену": DW о жертвах ужесточения УК России

После вторжения России в Украину уголовное законодательство в РФ сильно ужесточили. Оппозиционеры, блогеры, граждане стали получать длительные сроки за антивоенные выступления и критику российской армии. Досье DW.
Правосудие и закон26 апреля 2023 г.
external

Global Media Forum - какие проблемы наиболее актуальны для медиа-отрасли и журналистов

Global Media Forum - какие проблемы наиболее актуальны для медиа-отрасли и журналистов

Global Media Forum (GMF) - ежегодная конференция, которую организует Deutsche Welle в Бонне. В форуме приняли участие более двух тысяч человек из более чем 100 стран мира, в том числе лауреатка Нобелевской премии мира, филиппинская журналистка Мария Ресса и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
Общество18 июня 2024 г.06:03 мин.
Задержание одного из участников антивоенных протестов в Москве, сентябрь 2022 года

"Фейки" об армии РФ: как шоколадный Пушкин поможет политзаключенным

"Фейки" об армии РФ: как шоколадный Пушкин поможет политзаключенным

Правозащитники из Московской Хельсинкской группы, "Первого отдела" и "ОВД-Инфо", а также российские и белорусские знаменитости устраивают аукцион в поддержку участников антивоенных митингов в РФ.
Культура26 сентября 2022 г.
Показать еще