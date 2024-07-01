Суд в Москве заочно приговорил к колонии Дмитрия Гордона

Военный суд в РФ приговорил украинского журналиста Гордона к 14 годам колонии по обвинению в "призывах к терроризму", распространении "фейков" о ВС РФ, а также в "возбуждении ненависти и вражды".

Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к 14 годам колонии украинского журналиста Дмитрия Гордона. В понедельник, 1 июля, суд счел его виновным в "публичных призывах к терроризму", распространении "фейков" о российской армии, а также в "возбуждении ненависти и вражды".

По данным издания Sotavision , поводом для возбуждения дела стало видеообращение Гордона, опубликованное в марте 2022 года, в котором он призывает США начать войну против РФ с применением ядерного оружия и обвиняет ВС РФ в совершении военных преступлений. Кроме того, в опубликованном в мае того же года интервью Гордон заявил о применении россиянами тяжелых вооружений против гражданской инфраструктуры и убийствах мирных жителей.

Дело против Дмитрия Гордона

Через несколько недель после начала войны России против Украины СКР РФ возбудил уголовное дело в отношении Дмитрия Гордона по трем статьям. Ему вменили в вину "публичные призывы к развязыванию войны", "возбуждение ненависти по признаку национальности" и распространение "фейков" о ВС России. "Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия", - заявили в ведомстве. Запись выступления, в ходе которого, по версии российского ведомства, Гордон совершил все вышеперечисленные действия, была размещена на YouTube.

В июле 2022 года власти РФ объявили Гордона в розыск в связи с возбуждением дела о распространении "фейков" про ВС РФ. Он также был включен в российский реестр "террористов и экстремистов".

Телеведущий и экс-депутат Киевского городского совета Дмитрий Гордон получил известность как автор более 1100 интервью с известными людьми, у его канала в YouTube более 3 млн подписчиков.