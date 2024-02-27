Суд в Москве заочно арестовал Дмитрия Гудкова

Хорошевский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал экс-депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Гудкова. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. Как следует из сообщения, его обвиняют в "публичном распространеним заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ".

Уголовное дело против Гудкова было возбуждено в октябре 2023 года. Следствие посчитало, что в ролике "К чему привела война Путина в Украине?" , размещенном на Youtube-канале политика, содержатся "ложные сведения" об убийствах российскими военными мирных жителей в Буче, Ирпене и Бородянке. Следователи расценили как "фейк" следующее высказывание Гудкова: "Теперь российская армия открыто терроризирует непокорное население. Продолжает обстрелы городов, целясь в жилые дома и вокзалы. В Буче, Ирпене, Бородянке, российские солдаты оставили горы трупов. Профессиональная армия такими методами действовать не может. Это самый настоящий геноцид. Если цель Кремля была в убийстве мирных граждан и терроре, то Песков конечно прав, Россия успешно доказала всему миру, что ее руководство не лучше Аль-Кайеды". Политик был объявлен в международный розыск.

В июне 2021 года Дмитрий Гудков уехал из России в Украину. После начала войны он вошел в состав Антивоенного комитета России вместе с другими находящимися в эмиграции российскими оппозиционерами и общественными деятелями.

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