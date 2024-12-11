Суд в Москве заочно арестовал Евгению Чирикову

Коптевский суд Москвы в среду, 11 декабря, заочно арестовал Евгению Чирикову по уголовному делу о "фейках" о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). "Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует российское госагентство РИА "Новости" постановление суда. Кроме того, Чирикова объявлена в международный розыск.

Обыски у родителей

Евгения Чирикова с 2015 года проживает в эмиграции и возглавляет проект о гражданском активизме Activatica. По версии обвинения, она опубликовала видео, в котором "содержится ложь о действиях российской армии против мирного населения Украины". За это ей грозит в России лишение свободы на срок до пяти лет.

В январе текущего года министерство юстиции РФ включило Чирикову в список "иноагентов", позднее она была внесена в перечень "террористов и экстремистов". В ноябре в Москве силовики провели обыски у родителей Чириковой. Они проходят свидетелями по делу против дочери.

Второе обвинение против Чириковой

В апреле Сыктывкарский городской суд уже заочно арестовал Чирикову по другиму обвинениям - в создании террористического общества, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании (части статьи 205 УК РФ). Как пишет РИА "Новости", это связано с интервью, в котором активистка поддержала "Легион "Свобода России".