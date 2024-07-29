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Суд в Москве заочно арестовал активистов движения "Весна"

Ольга Лебедева
29 июля 2024 г.

Владислава Сорвенкова и Макара Дьяконова обвиняют по нескольким уголовным статьям, в том числе, в реабилитации нацизма. Движение "Весна" проводит антивоенные акции с начала вторжения в Украину.

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Басманный суд Москвы
Басманный суд МосквыФото: Anton Novoderezhkin/dpa/picture alliance

Басманный суд Москвы заочно арестовал активистов молодежного демократического и антивоенного движения "Весна" Владислава Сорвенкова и Макара Дьяконова. Об этом в понедельник, 29 июля, со ссылкой на источники сообщает "Медиазона".

При этом Сорвенкова обвиняют по шести уголовным статьям, в том числе в реабилитации нацизма и распространении "фейков" о российской армии. Дьяконову при избрании меры пресечения 17 июля вменили статью об организации "экстремистского" сообщества, при этом ранее его обвинили в распространении "фейков" о ВС РФ, реабилитации нацизма и публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, отмечает далее издание.

Шесть активистов "Весны" находятся в СИЗО

Оба антивоенных активиста находятся вне России. Несколько дней назад сообщалось о заочном аресте двух других активистов "Весны" - Льва Гяммера и Глеба Кондратьева, а в декабре 2023 года аналогичная мера пресечения была назначена координатору "Весны" Богдану Литвину.

Между тем, шесть активистов "Весны" - Анна Архипова, Евгений Зетеев, Ян Ксенжепольский, Василий Неустроев, Павел Синельников и Валентин Хорошенин - находятся в СИЗО. Их обвиняют по тем же уголовным статьям, как и Сорвенкова. Дело в отношении "Весны" возбуждено после призыва выйти на акцию "Бессмертный полк" с антивоенными надписями к портретам ветеранов.

Движение "Весна" проводит антивоенные акции с начала российского вторжения в Украину. С сентября 2022 года активисты также протестуют против мобилизации. В 2022 году движение признано "экстремистской" и "террористической" организацией, а в сентябре 2023-го несколько его активистов, в том числе, Сорвенкова и Дьяконова, внесли в перечень "террористов и экстремистов".

 

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