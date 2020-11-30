 Суд в Москве продлил арест журналиста Ивана Сафронова до 7 мая | Новости из Германии о России | DW | 02.03.2021

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Россия

Суд в Москве продлил арест журналиста Ивана Сафронова до 7 мая

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова. Адвокат журналиста сообщил о появлении в деле секретного свидетеля.

Российский журналист Иван Сафронов

Российский журналист Иван Сафронов

Лефортовский суд Москвы продлил арест журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, еще на два месяца - до 7 мая. Во вторник, 2 марта, суд удовлетворил ходатайство следствия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание прошло в закрытом режиме. Из-за противоэпидемических ограничений на него были допущены только адвокаты и близкие бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей".

Между тем адвокат журналиста, глава правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов, сообщил о появлении в деле о госизмене секретного свидетеля. В материалах дела он проходит под псевдонимом "Ландер", указал он.

Дело Ивана Сафронова

Иван Сафронов был задержан 7 июля и арестован по обвинению в госизмене (статья 275 УК РФ). По версии ФСБ, Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока, при этом конечным получателем секретных сведений были США.

Сафронов стал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в мае 2020 года. До этого он на протяжении нескольких лет работал журналистом, в том числе в деловых газетах "Коммерсант" и "Ведомости", где специализировался на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли России. 30 ноября Лефортовский суд продлил срок ареста Сафронова до 7 марта.

В декабре президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции утверждал, что Сафронова преследуют "не за его журналистскую деятельность", ему вменены в вину "шпионаж, измена". "Самый большой грех, который у нас есть - это предательство. Сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе - это предательство", - заявил он.

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    Автор: Елена Барышева


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Сафронов и обвинения в работе на чешскую разведку

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