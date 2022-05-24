Суд в Москве признал законным внесение Навального в список террористов

Мещанский суд Москвы отказал Алексею Навальному в удовлетворении иска к Росфинмониторингу, в котором оппозиционер оспаривал свое внесение в перечень террористов и экстремистов. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил адвокат Вадим Кобзев. Навальный был внесен в этот список в январе нынешнего года.

Несколькими часами ранее Мосгорсуд оставил в силе приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Таким образом, приговор вступил в силу и оппозиционер в ближайшее время будет переведен в колонию строгого режима.

Приговор Лефортовского суда

22 марта Лефортовский суд на выездном заседании во Владимирской области приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 1,2 млн рублей по обвинениям в "особо крупном мошенничестве и в неуважении к суду". Сам политик указывал, что двое "потерпевших" по этому делу дали показания, только когда сами оказались в следственном изоляторе (СИЗО). Еще один свидетель обвинения, Федор Горожанко, заявил в суде, что следователь оказывал на него давление, требуя дать необходимые показания. После этого Горожанко покинул Россию.

В начале мая Навальный сообщил, что его намерены перевести в колонию строгого режима ИК-6 в Мелехово во Владимирской области. Об этом он узнал от других заключенных, рассказавших ему, что в колонии оборудуют "тюрьму в тюрьме" для него.

Арест Навального

Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". В феврале российский суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен был провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

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