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Суд в Москве признал законным продление ареста Гершковича

Сергей Ромашенко
10 октября 2023 г.

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу американского журналиста, обвиняемого в РФ в шпионаже. США требуют незамедлительно освободить корреспондента The Wall Street Journal.

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Эван Гершкович в зале московского суда, апрель 2023
Эван Гершкович в зале московского суда, апрель 2023Фото: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Московский городской суд признал законным продление ареста корреспондента американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого российскими властями в шпионаже. "Постановление Лефортовского суда Москвы от 23 мая 2023 года о продлении срока содержания под стражей в отношении Гершковича до 30 августа 2023 года оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - объявил Мосгорсуд во вторник, 10 октября.

Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы дела Гершковича засекречены. В открытом режиме суд огласил лишь резолютивную часть апелляционного постановления. Адвокаты ранее заявляли, что, по мнению защиты, журналисту может быть назначена мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей.

В Мосгорсуд пришли представители американской дипмиссии, в том числе, посол Линн Трейси, а также родители Гершковича, которые приехали в Россию из США. На самом заседании они не присутствовали, поскольку оно было закрытым. При этом родители смогли пообщаться с сыном, когда суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

Посол США разочарована решением суда

Линн Трейси по итогам заседания Мосгорсуда заявила, что в Вашингтоне "крайне разочарованы" отклонением апелляционной жалобы Гершковича, отметив, что ей не удалось поговорить с журналистом, она смогла только увидеть его в зале суда. "В нарушение своих обязательств и договоренностей, заключенных между нашими странами, Россия отклонила просьбы США о консульском доступе уже трижды с тех пор, как мне удалось посетить Эвана в апреле", - добавила Трейси.

Она подчеркнула, что позиция администрации США остается неизменной - Гершкович был задержан безосновательно при осуществлении журналистской деятельности и должен быть освобожден.

Задержание и арест Гершковича

О задержании Эвана Гершковича 29 марта сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту было предъявлено обвинение в шпионаже. По данным ФСБ, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным". Защита Гершковича подчеркнула, что журналист не признает вину. Арестованный американский корреспондент содержится в московском СИЗО "Лефортово".

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