Экс-министра Абызова приговорили к 12 годам колонии

Суд признал Михаила Абызова виновным в создании преступного сообщества и мошенничестве. Бывший министр по делам Открытого правительства отправлен в колонию строгого режима на 12 лет.

Преображенский суд Москвы приговорил бывшего российского министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова к 12 годам колонии строгого режима. Как передает в четверг, 21 декабря, корреспондент "Медиазоны" из зала суда, он признан виновным в создании преступного сообщества и мошенничестве.

Абызову также назначен штраф в размере 80 миллионов рублей и в течение трех лет запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах. При этом суд освободил Абызова от ответственности по обвинению в незаконном предпринимательстве в связи с истечением сроков давности, отмечает "Интерфакс".

Всего в деле 12 фигурантов. В сообщении Следственного комитета России указывается, что зависимости от роли каждого они признаны виновными в мошенничестве, создании преступного сообщества и участии в нем, легализации средств, полученных преступным путем, незаконном участии в предпринимательской деятельности и коммерческом подкупе. Остальные фигуранты дела осуждены на сроки от 7 до 18,5 лет.

"В целях возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество Михаила Абызова и других обвиняемых, а также подконтрольных им компаний, стоимостью около 37 млрд рублей, - заявил Следственный комитет. - Значительная часть этих средств была обращена судом в доход государства".

В ходе прений сторон прокурор просил назначить Абызову наказание в виде 19 лет и шести месяцев колонии строгого режима с запретом на 5 лет занимать госдолжности.

Абызов арестован в 2019 году

Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам деятельности Открытого правительства с 2012 по 2018 годы. Его ведомство должно было обеспечивать прозрачность государственной деятельности для общества и бизнес-кругов. До этого он занимал руководящие должности в крупных энергетических и добывающих компаниях РФ и был членом правления РАО "ЕЭС России". Абызов входил в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes, издание оценивало его состояние до ареста в 600 млн долларов.

Абызов был арестован в 2019 году, с тех пор он находился в СИЗО. По данным следствия, он заключил серию фиктивных сделок и приобрел по завышенной стоимости акции нескольких энергетических компаний. Прибыль он переводил в валюту через сеть офшоров.

По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, совместно с Николаем Степановым и Максимом Русаковым создал и возглавил преступное сообщество.

Следственные органы утверждают, что Абызов и его подельники похитили 4 млрд рублей АО "Сибирская энергетическая компания" и Региональных электрических сетей, а также в ходе незаконной предпринимательской деятельности получили доход свыше 32,5 млрд рублей.

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