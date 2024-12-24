Суд РФ приговорил американца Спектора к 15 годам за шпионаж

Осужденный на 15 лет за шпионаж экс-глава совета директоров группы "Медполимерпром" Джин Спектор будет отбывать наказание в колонии строгого режима и обязан выплатить штраф в 14 млн рублей.

Мосгорсуд во вторник, 24 декабря, приговорил по статье за шпионаж к 15 годам колонии строгого режима Джина (Евгения) Спектора - бывшего председателя совета директоров группы "Медполимерпром", специализировавшейся на лекарствах от онкозаболеваний. Кроме того, Спектор, имеющий российское и американское гражданства, обязан выплатить штраф в 14 млн рублей.

Согласно решению российского суда, наказание было вынесено по совокупности с предыдущим приговором, по которому Джин Спектор осужден за посредничество при даче взятки Анастасии Алексеевой, экс-помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Алексееву в апреле 2023 года приговорили к 12 годам колонии общего режима и штрафу в размере 75 млн рублей за получение взяток.

По делу о даче взятки Спектор был осужден на 3,5 года

В сентябре 2022 года Останкинский суд Москвы приговорил экс-председателя "Медполимерпрома" к трем с половиной годам колонии строгого режима. По версии следствия, Спектр оплатил отдых Алексеевой за пособничество в невнесении нескольких препаратов для похудения в список запрещенных в России.

Связано ли обвинение против Джина Спектора в шпионаже с этим делом, неизвестно. Его детали не раскрывают из-за секретности. Слушания, за исключением оглашения резолютивной части приговора, проводили в закрытом режиме.

Лефортовский суд Москвы арестовал уроженца России Спектора 17 августа, по делу о шпионаже ему грозило от 10 до 20 лет лишения свободы. Спектор родился и вырос в Ленинграде, но позже переехал в США и получил там гражданство.