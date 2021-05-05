 Суд в Москве подтвердил штраф за отказ Twitter удалить призывы к протестам | Новости из Германии о России | DW | 17.05.2021

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Россия

Суд в Москве подтвердил штраф за отказ Twitter удалить призывы к протестам

Таганский суд Москвы не удовлетворил апелляцию Twitter на решение назначить штраф за отказ удалить призывы к подросткам участвовать в протестах.

Логотип Twitter

Таганский суд Москвы признал законным назначение компании Twitterадминистративных штрафов на общую сумму 8,9 миллиона рублей (в пересчете около 120 тысяч долларов) за отказ удалить посты с призывами к несовершеннолетним выйти на акции протеста в конце января. В понедельник, 17 мая, суд отказался удовлетворить соответствующую апелляционную жалобу Twitter, сообщила его пресс-секретарь Зульфия Гуринчук.

Тем самым оставлено без изменений решение мирового судьи Таганского суд, вынесенное 2 апреля по трем протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). В постановлении суда отмечается, что три штрафа - в 3,2 млн рублей, 3,3 млн рублей и 2,4 млн рублей - должны быть уплачены в течение 60 суток после вступления решения в законную силу.

9 марта стало известно, что в мировой суд Москвы поступило в общей сложности 12 протоколов в отношении Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и Google, которых обвиняют в неудалении контента с призывами к подросткам к участию в несанкционированных протестах. Предполагаемые правонарушения были совершены с 22 по 24 января, пояснили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

Протесты в РФ в январе и феврале 2021 года

23 и 31 января в России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, а также в связи с выходом фильма-расследования основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "Дворец для Путина. История самой большой взятки". 2 февраля суд приговорил Навального к более чем 2 годам колонии по так называемому делу "Ив Роше". В тот же день по всей стране вновь прошли массовые протесты. Новая волна акций солидарности с Навальным в России и мире прошла 21 апреля.

В октябре 2017 года Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску, связанному с этим делом, присудил Навальному компенсацию в размере 80 тысяч евро, признав, что власти РФ нарушили в его отношении статьи Европейской конвенции о правах человека о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании исключительно на основании закона.

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    Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.

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    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

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  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

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  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

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  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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