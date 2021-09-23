 Суд в Москве отказался исключить двух журналистов из списка ″иноагентов″ | Новости из Германии о России | DW | 23.09.2021

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Россия

Суд в Москве отказался исключить двух журналистов из списка "иноагентов"

Суд в Москве признал законным включение журналистов Ильи Рождественского и Елизаветы Маетной в реестр СМИ-"иноагентов", сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Надпись Иноагент на листе бумаги, прикрепреллынном к спине мужчины

Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение бывшего журналиста "Открытых медиа" Ильи Рождественского, который сейчас сотрудничает с "Радио Свобода", а также корреспондента издания "Север.Реалии" Елизаветы Маетной в реестр СМИ, выполняющих функции "иностранного агента". Об этом сообщил в четверг, 23 сентября, глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

По словам Соловьева, заседания длились около получаса, при этом суд не дал ознакомиться ему и самим журналистам с документами из Росфинмониторинга о переводах из-за рубежа, на основании которых их включили в реестр.

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. Законодательство обязывает СМИ-"иноагентов" в течение месяца после внесения в реестр учредить российское юрлицо для предоставления финансовой отчетности в Минюст.

Маетная и Рождественский были включены Минюстом в перечень "иноагентов" в июле этого года. В списке сейчас находятся 47 человек и организаций, и примерно две трети из них были включены в реестр с апреля 2021 года.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

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    Автор: Михаил Бушуев


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