Суд в Москве отказался исключить двух журналистов из списка "иноагентов"

Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение бывшего журналиста "Открытых медиа" Ильи Рождественского, который сейчас сотрудничает с "Радио Свобода", а также корреспондента издания "Север.Реалии" Елизаветы Маетной в реестр СМИ, выполняющих функции "иностранного агента". Об этом сообщил в четверг, 23 сентября, глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

По словам Соловьева, заседания длились около получаса, при этом суд не дал ознакомиться ему и самим журналистам с документами из Росфинмониторинга о переводах из-за рубежа, на основании которых их включили в реестр.

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. Законодательство обязывает СМИ-"иноагентов" в течение месяца после внесения в реестр учредить российское юрлицо для предоставления финансовой отчетности в Минюст.

Маетная и Рождественский были включены Минюстом в перечень "иноагентов" в июле этого года. В списке сейчас находятся 47 человек и организаций, и примерно две трети из них были включены в реестр с апреля 2021 года.

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