 Суд в Москве оштрафовал на 30 тысяч рублей участницу Pussy Riot Алехину | Новости из Германии о России | DW | 24.01.2021

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Россия

Суд в Москве оштрафовал на 30 тысяч рублей участницу Pussy Riot Алехину

Марии Алехиной суд предписал выплатить штраф, муниципальный депутат Люся Штейн получила десять суток административного ареста по статье "об организации несанкционированного публичного мероприятия".

Мария Алехина

Мария Алехина

Пресненский районный суд Москвы назначил административный штраф в размере 30 тысяч рублей участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по статье "об организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления". Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в пресс-службе суда.

Муниципальный депутат по Басманному району Москвы Люся Штейн, которая была задержана вместе с Алехиной, по той же статье получила 10 суток административного ареста.

Кроме того, суд на десять суток отправил под административный арест актрису и театрального деятеля Викторию Нарахсу (Кузнецову) "за неповиновение сотруднику полиции", передало агентство "Интерфакс".

Адвокат: у Алехиной и Штейн нет прав

Ранее российские информагентства со ссылкой на источники сообщили, что Алехина и Штейн задержаны поздно вечером 23 января после того, как автомобиль, где они находились, "задел бампером сержанта 2-го спецполка столичного главка МВД и наехал ему на ногу". Адвокат Дмитрий Захватов в свою очередь указал, что Алехина и Штейн 23 января вообще не находились за рулем. "У них вообще прав нет, водить они не умеют, и автомобиля у них нет. Они не могли ни на кого наехать, потому что за рулем не сидели", - отметил юрист.

Рекордное число задержаний в современной истории России

В России по итогам массовых протестов против ареста оппозиционера Алексея Навального на 16.40 мск 24 января задержаны 3564 человека, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо". Это - рекордное число за все время проведения протестных мероприятий в современной истории России. Накануне они проходили более чем в 120 городах РФ и свыше чем в 70 - за границей. По оценкам агентства Reuters, на несанкционированную акцию в одной только Москве собрались до 40 тысяч протестующих. Главное управление МВД по мегаполису на середину дня 23 января, говоря о Пушкинской площади Москвы, приводило цифру примерно в 4000 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 24 января прошедшие несогласованные акции, заявил, что на них "вышло мало людей".

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    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 26:49

Сторонников Навального начали задерживать до начала несанкционированной акции протеста. DW Новости

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