Суд в Москве оштрафовал на 30 тысяч рублей участницу Pussy Riot Алехину

Пресненский районный суд Москвы назначил административный штраф в размере 30 тысяч рублей участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по статье "об организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления". Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в пресс-службе суда.

Муниципальный депутат по Басманному району Москвы Люся Штейн, которая была задержана вместе с Алехиной, по той же статье получила 10 суток административного ареста.

Кроме того, суд на десять суток отправил под административный арест актрису и театрального деятеля Викторию Нарахсу (Кузнецову) "за неповиновение сотруднику полиции", передало агентство "Интерфакс".

Адвокат: у Алехиной и Штейн нет прав

Ранее российские информагентства со ссылкой на источники сообщили, что Алехина и Штейн задержаны поздно вечером 23 января после того, как автомобиль, где они находились, "задел бампером сержанта 2-го спецполка столичного главка МВД и наехал ему на ногу". Адвокат Дмитрий Захватов в свою очередь указал, что Алехина и Штейн 23 января вообще не находились за рулем. "У них вообще прав нет, водить они не умеют, и автомобиля у них нет. Они не могли ни на кого наехать, потому что за рулем не сидели", - отметил юрист.

Рекордное число задержаний в современной истории России

В России по итогам массовых протестов против ареста оппозиционера Алексея Навального на 16.40 мск 24 января задержаны 3564 человека, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо". Это - рекордное число за все время проведения протестных мероприятий в современной истории России. Накануне они проходили более чем в 120 городах РФ и свыше чем в 70 - за границей. По оценкам агентства Reuters, на несанкционированную акцию в одной только Москве собрались до 40 тысяч протестующих. Главное управление МВД по мегаполису на середину дня 23 января, говоря о Пушкинской площади Москвы, приводило цифру примерно в 4000 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 24 января прошедшие несогласованные акции, заявил, что на них "вышло мало людей".

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