Суд в Москве оштрафовал издание The Insider на 1 млн рублей

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Причиной штрафа названо нарушение закона о СМИ-"иноагентах". Шеф-редактор Доброхотов ранее говорил, что издание не является российским.
Таганский районный суд Москвы оштрафовал издание The Insider на 1 млн рублей (в пересчете - 12 067 евро) за нарушение закона о СМИ-"иноагентах". Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила в Telegram пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.
На руководство составлены два протокола из-за отсутствия маркировок - по каждому из них штраф составил 500 тысяч рублей. Роскомнадзор также через суд добивается ограничения доступа к сайту издания на территории России.
Шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов ранее пояснял свою позицию по данному вопросу: "Мы маркировки никакие ставить не будем, если Роскомнадзор хочет ставить что-то, пусть у себя на сайте ставит, мы - издание не российское вообще, нас эти требования не касаются".
Редакция The Insider располагается в Риге.
В конце сентября в отношении Романа Доброхотова возбудили уголовное дело о "незаконном пересечении границы", он был объявлен в розыск. В квартиры журналиста и его родителей в очередной раз пришла полиция с обыском. По словам шеф-редактора, были вновь изъяты компьютеры и телефоны. Отца Романа, 71-летнего профессора ВШЭ Александра Доброхотова, и жену журналиста отвезли на допрос. Мать Романа вызвали на допрос 4 октября.
Министерство юстиции РФ 23 июля включило издание The Insider в список "СМИ-иностранных агентов". В 2020-2021 годах журналисты The Insider в соавторстве с другими расследователями написали серию статей о предполагаемых отравителях оппозиционеров Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы и писателя Дмитрия Быкова.
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