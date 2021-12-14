 Суд в Москве оштрафовал издание The Insider на 1 млн рублей | Новости из Германии о России | DW | 14.12.2021

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Россия

Суд в Москве оштрафовал издание The Insider на 1 млн рублей

Причиной штрафа названо нарушение закона о СМИ-"иноагентах". Шеф-редактор Доброхотов ранее говорил, что издание не является российским.

Роман Доброхотов

Роман Доброхотов

Таганский районный суд Москвы оштрафовал издание The Insider на 1 млн рублей (в пересчете - 12 067 евро) за нарушение закона о СМИ-"иноагентах". Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила в Telegram пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

На руководство составлены два протокола из-за отсутствия маркировок - по каждому из них штраф составил 500 тысяч рублей. Роскомнадзор также через суд добивается ограничения доступа к сайту издания на территории России.

"Мы - издание не российское"

Шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов ранее пояснял свою позицию по данному вопросу: "Мы маркировки никакие ставить не будем, если Роскомнадзор хочет ставить что-то, пусть у себя на сайте ставит, мы - издание не российское вообще, нас эти требования не касаются".

Редакция The Insider располагается в Риге.

Обыски и допросы родителей Доброхотова

В конце сентября в отношении Романа Доброхотова возбудили уголовное дело о "незаконном пересечении границы", он был объявлен в розыск. В квартиры журналиста и его родителей в очередной раз пришла полиция с обыском. По словам шеф-редактора, были вновь изъяты компьютеры и телефоны. Отца Романа, 71-летнего профессора ВШЭ Александра Доброхотова, и жену журналиста отвезли на допрос. Мать Романа вызвали на допрос 4 октября.

Министерство юстиции РФ 23 июля включило издание The Insider в список "СМИ-иностранных агентов". В 2020-2021 годах журналисты The Insider в соавторстве с другими расследователями написали серию статей о предполагаемых отравителях оппозиционеров Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы и писателя Дмитрия Быкова.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 04:14

Обыск у шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова

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