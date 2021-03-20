Суд в Минске признал экстремистской книгу "Белорусский Донбасс"

Суд Октябрьского района Минска вынес решение по делу о книге осужденной на два года колонии журналистки польского телеканала "Белсат" Катерины Андреевой и ее мужа, тоже журналиста "Белсата", Игоря Ильяша. В пятницу, 26 марта, книга "Белорусский Донбасс" признана экстремистской, сообщают белорусские СМИ.

Как отмечает "Еврорадио", тем самым книга сейчас запрещена на территории страны. Кроме того, назначено судебное заседание по делу журналиста Романа Васюковича, который привез ее в Беларусь.

Книга "Белорусский Донбасс"

Андреева и Ильяш работали над книгой о воевавших в Донбассе по обе стороны конфликта несколько лет. Среди прочих, в ней поднимаются темы отношения белорусских спецслужб к участникам конфликта и противозаконного бизнеса белорусских компаний, в том числе государственных, с фирмами, которые, по данным Службы безопасности Украины, финансируют терроризм.

В декабре 2020 года у прибывшего из Украины Васюковича таможенники изъяли несколько экземпляров "Белорусского Донбасса", поскольку усмотрели в ней признаки экстремизма. В отношении журналиста был составлен протокол.

В середине февраля суд в Минске приговорил к лишению свободы на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима сотрудниц "Белсата" Катерину Андрееву (настоящее имя - Катерина Бахвалова) и Дарью Чульцову. Журналистки " были задержаны в ноябре во время прямой трансляции с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. Правозащитники признали обеих журналисток политическими заключенными.

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