Суд в Киеве вынес приговоры организаторам убийства Гандзюк

Владислав Мангер и Алексей Левин приговорены к 10 годам лишения свободы и компенсации морального ущерба за организацию убийства общественной активистки в 2018 году в Херсоне.

Днепровский районный суд в Киеве в понедельник, 26 июня, вынес приговоры организаторам убийства в 2018 году советницы мэра Херсона и общественного деятеля Екатерины Гандзюк. Как сообщает Офис генерального прокурора Украины, бывший председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого следствие считает заказчиком, и экс-помощник депутата облсовета Алексей Левин, обвиняемый в организации преступления, получили по 10 лет заключения. Они должны выплатить семье Гандзюк 15 млн гривен (около 373 тысяч евро) в качестве компенсации морального ущерба.

По данным прокуратуры, в начале июля 2018 года Мангер "на почве личной неприязни" решил организовать нападение на общественную активистку. К непосредственной организации преступления он привлек помощника депутата Херсонского облсовета Левина.

Тот встретился с будущим координатором нападения Сергеем Торбиным и предложил за денежное вознаграждение привлечь исполнителей и пособников по совершению преступления, говорилось в материалах дела. Торбин и еще четверо фигурантов были осуждены в 2019 году. Они признали свою вину, заключили сделку со следствием и получили от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Нападение на Екатерину Гандзюк

Екатерина Гандзюк была облита серной кислотой 31 июля 2018 года в Херсоне неподалеку от дома, в котором она проживала. Активистка была госпитализирована и 4 ноября скончалась от последствий обширных химических ожогов тела. Обвиняемые в нападении на Гандзюк были задержаны в августе 2018 года. В феврале 2019 года Генеральная прокуратура Украины назвала Мангера вероятным заказчиком преступления.

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