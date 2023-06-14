Суд в Киеве отказал УПЦ в пользовании собором в лавре

Киево-Печерской лавре отказали в удовлетворении иска против одноименного заповедника, сказал выступающий в интересах УПЦ адвокат Никита Чекман.

Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении иска Киево-Печерской лавры о праве пользоваться Успенским собором, Трапезными церковью и палатой для совершения богослужений. Иск был направлен против национального заповедника "Киево-Печерская лавра", сообщил во вторник, 13 июня, адвокат, протоиерей Никита Чекман, выступающий в интересах Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

По словам протоиерея, суд провел первое заседание по существу без представителей монастыря и сразу принял решение. По версии адвоката, это может говорить об "административном давлении".

Сторона истца после получения полного текста решения суда подаст на него апелляцию.

Министр культуры Украины потребовал, чтобы УПЦ покинула лавру в трехдневный срок

Министр культуры Украины Александр Ткаченко на минувшей неделе потребовал, чтобы УПЦ покинула лавру в трехдневный срок.

С 29 марта был национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторгнул договор аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью Московского патриархата. Лавра объяснила этот шаг выводами межведомственной рабочей группы, зафиксировавшей нарушение со стороны церкви в вопросе использования государственного имущества. Представители УПЦ заявили, что не намерены покидать монастырь, и обратились с иском в суд, который его отклонил.

В Украине УПЦ МП обвиняют в пророссийском настрое. В феврале Служба безопасности Украины сообщила, что расследует почти 60 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП, а "углубленную проверку" прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек.

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