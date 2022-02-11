Суд в Киеве оставил в силе запрет для Порошенко покидать Украину

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Киевский апелляционный суд отклонил жалобы прокуратуры и адвокатов в отношении меры пресечения, ранее избранной для экс-президента Украины Порошенко. Ему и далее запрещено выезжать за границу.
Коллегия судей Киевского апелляционного суда в пятницу, 11 февраля, отказалась удовлетворять жалобы Офиса генпрокурора и адвокатов экс-президента Украины, ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко в отношении меры пресечения, избранной для него в рамках так называемого "угольного дела". Таким образом, согласно решению, которое объявил председательствовавший судья Юрий Трисун, Порошенко и далее вплоть до 19 марта запрещено выезжать за границу и покидать Киевскую область без разрешения следователя или прокурора.
Личное обязательство и ограничение свободы передвижения в качестве меры пресечения лидеру "Европейской солидарности" Печерский райсуд Киева назначил 19 января. То решение обжаловали обе стороны: защита Порошенко посчитала вынесенное ему подозрение в госизмене и содействии террористической организации необоснованным, а ограничение свободы передвижения - препятствием для политической деятельности. Офис генпрокурора же продолжал настаивать на аресте подозреваемого с возможностью выйти под залог в миллиард гривен.
Защитники экс-президента первыми стали приводить свои доводы. Адвокат Игорь Головань убеждал судей в том, что уголовное преследование его клиента было организовано непосредственно в Офисе президента Владимира Зеленского и его партии.
Это, по мнению Голованя, следует из многочисленных интервью депутатов из пропрезидентской фракции "Слуга народа", которые говорили о виновности Порошенко еще до оглашения официального подозрения, а также из недавнего интервью скандально известного киевского судьи Николая Чауса - тот уверяет, что украинские спецслужбы похитили и пытали его, требуя дать показания против Порошенко.
"Все это - свидетельство неприкрытого политического давления", - подчеркнул Петр Порошенко. И пожаловался суду на то, что следователи и прокуроры уже один раз не выпустили его за границу - на межпарламентскую встречу "Украина-НАТО" в январе - и не разрешают даже съездить в Харьков: "Незаконно ограничивается моя политическая деятельность как лидера оппозиции".
Все пять часов заседания под зданием суда продолжался митинг сторонников Порошенко - по неофициальным подсчетам, около тысячи человек (по оценке "Европейской солидарности" - 10 тыс) съехались для этого в Киев из разных регионов страны. Выступая на митинге, Порошенко призвал оппозицию объединиться, несколько раз повторив, что его партия сейчас пользуется едва ли не самым большим доверием среди всех политических партий Украины.
Адвокаты экс-президента обратили внимание суда на процессуальные ошибки, которых, по их мнению, допустило обвинение: документ о подозрении подписала не лично генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщение не вовремя доставили в Раду, да и вообще решение по избранию меры пресечения должно было приниматься не Печерским, а Шевченковским районным судом Киева.
"Судья Соколов тогда не исследовал никаких доказательств на заседании. Да и вообще не ведется никакого следствия по этому делу", - жаловался адвокат Илья Новиков. А Петр Порошенко пообещал подать ходатайство о проведении "психиатрической экспертизы" следователей и прокуроров, ведущих его дело.
Это предложение возмутило прокурора Юрия Белкина: "Защита вместо того, чтобы отвечать на вопросы, оскорбляет правоохранительную систему. Я считаю это давлением на прокуроров". Его коллега Владимир Потапенко утверждал, что Печерский райсуд в январе "обратил недостаточное внимание" на аргументы прокуратуры относительно рисков того, что Порошенко будет скрываться от следствия - ведь в декабре тот на месяц уезжал из страны, якобы в командировку.
"Я думаю, Петр Алексеевич преувеличивает неудобства от меры пресечения - ведь по месту работы в Верховной раде нет никаких данных о его командировках как депутата", - добавил Белкин.
А Потапенко напомнил, что Порошенко отказался давать показания во время недавнего допроса в ДБР. "Почему защита отказывается комментировать дело по существу?", - обращался он к судье, цитируя данные экспертизы по уголовному делу. В них, в частности, говорилось о том, что еще один подозреваемый - Виктор Медведчук - в телефонных разговорах неоднократно ссылался на роль Петра Порошенко в решении вопросов с поставками угля из ОРДЛО.
В итоге судьи отклонили аргументы обеих сторон. Посовещавшись чуть более 30 минут, они оставили избранную экс-президенту меру пресечения без изменений. "Это не победа, но и не поражение", - так прокомментировал вердикт сам Порошенко. А его адвокат Новиков спрогнозировал, что офис генпрокурора еще не один месяц будет использовать расследование "угольного дела" исключительно для политической дискредитации его клиента.
Напомним, что 20 декабря 2021 Порошенко вынесли подозрение в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с территории Донбасса, неподконтрольной Киеву. Ранее в рамках этого же уголовного дела подозрении вынесли лидеру "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку, экс-министру энергетики Владимиру Демчишину и бизнесмену Сергею Кузяре.
А 19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства с рядом требований, среди которых - сдать загранпаспорта и не отлучаться из Киева и области без разрешения следователя или прокурора.
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