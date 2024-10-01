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Правосудие и законГермания

Суд признал избыточными ряд полномочий немецкой полиции

Ольга Лебедева
1 октября 2024 г.

Федеральный конституционный суд Германии заявил о необходимости ограничить полномочия правоохранительных органов в области сбора и хранения данных. Ряд норм измененного в 2017 году закона не соответствуют конституции.

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Федеральный конституционный суд Германии
Федеральный конституционный суд ГерманииФото: Uli Deck/dpa/picture alliance

Некоторые полномочия Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Германии, касающиеся сбора и хранения информации, избыточны и не соответствуют Основному закону ФРГ. Такое решение принял Федеральный конституционный суд Германии в Карлсруэ во вторник, 1 октября, частично удовлетворив конституционную жалобу, поданную берлинским Обществом за гражданские права (GFF) в отношении ужесточенного в 2017 году закона о BKA.

По мнению судей, нормы данного закона иногда нарушают фундаментальное право граждан на самоопределение в области информации, поэтому закон необходимо доработать.

Слежка за людьми, не являющимися подозреваемыми

Среди прочего суд указал на норму, позволяющую правоохранительным органам в определенных обстоятельствах следить за людьми, которые не подозреваются в совершении преступлений, но находятся в контакте с потенциальными террористами. В числе прочего закон разрешает использовать для этого информаторов.

При этом, чтобы оправдать такие меры, необходимо установить "определенную индивидуальную близость соответствующего человека к изучаемой угрозе", - заявил председатель суда Штефан Харбарт (Stephan Harbarth). По его словам, в нынешнем виде данная норма нарушает право на информационное самоопределение, поэтому необходимо установить определенные рамки возможных действий правоохранителей.

Кроме того, Федеральный конституционный суд указал на отсутствие необходимого предела в вопросе хранения данных в полицейских информационных системах. Следует определить цель и продолжительность хранения такой информации, заявили в Карлсруэ.

Закон о BKA будет изменен

До тех пор, пока не будут внесены изменения в действующее законодательства, будут по-прежнему применяться существующие правила. Изменение закона необходимо провести до конца июля 2025 года, отмечает AFP.

Немецкий союз журналистов приветствовал решение конституционного суда. "Это победа свободы СМИ", - заявил глава организации Мика Бойстер (Mika Beuster). По его словам, данное решение защищает в особенности журналистов, занимающихся сбором информации в сфере уголовных преступлений.

 

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