Суд в Калининграде признал супружескую пару виновной в госизмене

Калининградский областной суд в четверг, 24 декабря, приговорил бывшего директора Балтийского центра диалога культур Антонину Зимину к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее муж Константин Антонец приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд признал супругов виновными в государственной измене. Кроме того, Зимина и Антонец оштрафованы суммарно на 200 тысяч рублей.

По версии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, Зимину в 2012 году завербовали спецслужбы Латвии. Впоследствии женщина передавала им сведения, составляющие гостайну. О ее задержании стало известно в июле 2018-го. А Антонец во время работы в министерстве экономики Калининградской области похитил "секретные сведения", которые затем передал латвийским спецслужбам, сообщили в ФСБ. Супруги свою вину отрицают. "Настоящих секретов в этом деле нет, но, если мне не удастся попасть на суд, оставляю за собой право рассказать общественности, в том числе зарубежной, всю правду об этом деле", - заявил в свою очередь ранее "Интерфаксу" отец обвиняемой Константин Зимин.



Балтийский центр диалога культур в Калининграде, который возглавляла Антонина Зимина, занимался организацией конференций и выставок. Кроме того, она входит в Клуб друзей Фонда Горчакова, созданного по распоряжению Дмитрия Медведева. Эта организация занимается поддержкой публичной дипломатии.

В России фигурантами громких дел о госизмене стали, среди прочих, бывший журналист Иван Сафронов, физик Роман Ковалев, ученый Виктор Кудрявцев. Все они находятся под арестом, а их дела засекречены.

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