Суд в Израиле обязал призывать в армию студентов-ортодоксов

Верховный суд Израиля во вторник, 25 июня, единогласным решением обязал правительство призывать в армию ультраортодоксальных евреев, поскольку в стране больше нет правовой основы для предоставления им отсрочки и отделения их от прочих призывников. Газета The Times of Israel назвала решение суда "историческим": оно поставило точку в общественных дебатах, "длившихся десятилетиями".

В постановлении суда сказано, что у правительства больше "нет права" освобождать учащихся в иешивах (религиозных учебных заведениях) от военной службы, а призыв ультраортодксальных евреев должен происходить на общих основаниях, в соответствии с законом об армейской службе от 1986 года.

Суд также обязал государство прекратить финансировать обучение в иешивах тех, кто не получил освобождения от воинской службы.

Ультраортодоксальные партии критикуют решение суда

Представители ультраортодоксальных партий, входящих в коалиционное правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, яростно раскритиковали решение Верховного суда за его "предвзятость", сообщает The Times of Israel. Председатель партии ШАС Арье Дери заявил, что Тора - это "секретное оружие Израиля против всех врагов", и "ни одна сила в мире" не сможет помешать еврейскому народу изучать ее.

Острое недовольство ультраортодоксальных партий угрожает развалом правящей коалиции, пишет портал "Новости Израиля".

Правительство Нетаньяху продлевало отсрочки для учащихся иешив

В 2017 году Верховный суд отменил закон, позволяющий не призывать в армию ультраортодоксов, однако правительство Биньямина Нетаньяху регулярно продлевало отсрочки для них с помощью специальных указов. Хотя теоретически правительство может вновь принять подобные указы, сделать это будет "политически сложно", поскольку несколько депутатов от партии Нетаньяху "Ликуд" уже заявили, что не поддержат их, а страна ведет активные боевые действия, пишет The Times of Israel.