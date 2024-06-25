  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
Правосудие и законИзраиль

Суд в Израиле обязал призывать в армию студентов-ортодоксов

Кирилл Шестаков
26 июня 2024 г.

Верховный суд Израиля обязал правительство призывать на военную службу ультраортоксальных евреев на общих основаниях. Израильские СМИ назвали решение суда "историческим".

https://p.dw.com/p/4hVfc
Ультраортодоксальные евреи в армии
Ультраортодоксальные евреи в армииФото: Menahem Kanaha/AFP/Getty Images

Верховный суд Израиля во вторник, 25 июня, единогласным решением обязал правительство призывать в армию ультраортодоксальных евреев, поскольку в стране больше нет правовой основы для предоставления им отсрочки и отделения их от прочих призывников. Газета The Times of Israel назвала решение суда "историческим": оно поставило точку в общественных дебатах, "длившихся десятилетиями". 

В постановлении суда сказано, что у правительства больше "нет права" освобождать учащихся в иешивах (религиозных учебных заведениях) от военной службы, а призыв ультраортодксальных евреев должен происходить на общих основаниях, в соответствии с законом об армейской службе от 1986 года.

Суд также обязал государство прекратить финансировать обучение в иешивах тех, кто не получил освобождения от воинской службы.

Ультраортодоксальные партии критикуют решение суда

Представители ультраортодоксальных партий, входящих в коалиционное правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, яростно раскритиковали решение Верховного суда за его "предвзятость", сообщает The Times of Israel. Председатель партии ШАС Арье Дери заявил, что Тора - это "секретное оружие Израиля против всех врагов", и "ни одна сила в мире" не сможет помешать еврейскому народу изучать ее.

Острое недовольство ультраортодоксальных партий угрожает развалом правящей коалиции, пишет портал "Новости Израиля".

Правительство Нетаньяху продлевало отсрочки для учащихся иешив

В 2017 году Верховный суд отменил закон, позволяющий не призывать в армию ультраортодоксов, однако правительство Биньямина Нетаньяху регулярно продлевало отсрочки для них с помощью специальных указов. Хотя теоретически правительство может вновь принять подобные указы, сделать это будет "политически сложно", поскольку несколько депутатов от партии Нетаньяху "Ликуд" уже заявили, что не поддержат их, а страна ведет активные боевые действия, пишет The Times of Israel. 

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как ультраортодоксальные евреи сопротивляются службе в израильской армии (19.04.2024)

Как ультраортодоксальные евреи сопротивляются службе в израильской армии (19.04.2024)

Сохранять ли освобождение от воинской повинности ультраортодоксальных евреев? Дискурс близится к развязке. Перед лицом крайнего срока, установленного Верховным судом, у правительства есть время до конца апреля, чтобы согласовать новый план призыва в армию. Ультраортодоксы Израиля протестуют против попыток отменить освобождение от службы в армии.
Конфликты19 апреля 2024 г.03:16 мин.
Освобожденные ХАМАС заложники

Мир борется за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

Мир борется за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

Более 240 заложников, среди которых старики, женщины и дети, захватили террористы ХАМАС во время масштабной атаки на Израиль 7 октября. Как идет процесс возвращения домой заложников - в галерее DW.
Конфликты28 ноября 2023 г.14 фото
Голанские высоты (фото из архива)

Израиль объявил выборочный призыв резервистов

Израиль объявил выборочный призыв резервистов

Израильская армия даст "жесткий ответ" на любое проявление агрессии, заявил ее официальный представитель. В стране объявлена выборочная мобилизация резервистов.
Политика9 мая 2018 г.
Показать еще