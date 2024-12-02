В Эссене оглашены приговоры убийцам баскетболистов-украинцев

Четверо подсудимых - подростки в возрасте от 14 до 16 лет - приговорены к лишению свободы на сроки от восьми с половиной до десяти лет.

Земельный суд в Эссене в понедельник, 2 декабря, огласил приговоры четырем подросткам, обвиненным в убийстве двух украинских подростков-баскетболистов, совершенном в Оберхаузене в начале нынешнего года. Подсудимые - два гражданина Сирии, гражданин ФРГ, а также гражданин ФРГ и Греции - приговорены к лишению свободы на сроки от восьми с половиной до десяти лет.

На момент преступления обвиняемым было от 14 до 16 лет, поэтому дело слушалось в палате по делам несовершеннолетних в закрытом режиме и многие его детали не разглашаются. В частности, осталась неизвестной причина конфликта между жертвами и преступниками. Первоначально сторона обвинения полагала, что нападение на спортсменов было совершено из-за того, что они приехали из Украины. Однако этот мотив, как следует из судебного решения, не подтвердился.

По сведениям агентства dpa, один из подсудимых сознался в нападении с ножом, а другие - в нанесении ударов. Прокуратура просила для них от девяти с половиной до десяти лет лишения свободы. При вынесении приговора были учтены и другие правонарушения, совершенные подсудимыми. Так, известно, что трое из них уже до убийства украинцев неоднократно совершали преступления. По данным СМИ, одного из фигурантов дела ранее задерживали в связи с грабежами и нанесением телесных повреждений.

Приговоры земельного суда в Эссене еще не вступили в законную силу.

Нападение на молодых украинских баскетболистов

Нападение на украинских подростков, игравших за баскетбольный клуб Art Giants Düsseldorf, было совершено вечером 10 февраля 2024 года на главном вокзале Оберхаузена. 18-летний Артем Козаченко и 17-летний Владимир Ермаков ехали в автобусе и намеревались пересесть на поезд, следовавший в Дюссельдорф.

В автобусе у них возник конфликт с компанией подростков, которые, по словам свидетелей, неоднократно провоцировали украинцев. Те старались избежать конфликта, но после того, как они вышли из автобуса, подростки окружили их и атаковали: сначала кулаками и дубинкой, а затем - двумя ножами.

Владимир Ермаков скончался от ранений в тот же вечер в больнице во время экстренной операции. Артем Козаченко умер спустя 10 дней в реанимации от септической полиорганной недостаточности. Оба украинца бежали в Германию от войны в 2023 году.