Суд в Черногории оправдал всех осужденных по делу о путче

Среди 13 фигурантов, оправданных по делу о попытке госпереворота 2016 года, - нынешний пророссийский спикер парламента Андрия Мандич и два офицера российской разведки.

Высший суд в Подгорице оправдал всех фигурантов дела о попытке госпереворота 2016 года, по которому в том числе были заочно осуждены два гражданина России и целый ряд оппозиционных политиков Черногории. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил местный гостелеканал RTCG .

Согласно заявлению судьи Зорана Радовича, "нет никаких доказательств" того, что подсудимые были причастны к преступлениям, в которых их обвиняли в 2019 году. "Отсутствуют доказательства того, что осужденные совершили деяния, которые им вменяются в вину, в этой связи они освобождаются от ответственности", - заявил судья в ходе оглашения решения.

Среди тринадцати оправданных фигурантов дела о заговоре с целью свержения правительства и убийства тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича - нынешний пророссийский спикер черногорского парламента Андрия Мандич.

Дело о путче в Черногории

Высший суд в Подгорице 9 мая 2019 года заочно приговорил граждан РФ Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова к 15 и 12 годам тюремного заключения, признав их виновными в попытке госпереворота в 2016 году. Как постановила судья Сюзана Мугоша, россияне стремились "поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО".

По данным следствия, обвиняемые были инициаторами и организаторами попытки госпереворота, а также снабжали остальных фигурантов деньгами и инструкциями. Наряду с россиянами по делу были осуждены еще 11 человек. Лидер Демократической народной партии Милан Кнежевич и сопредседатель "Демократического фронта" Андрия Мандич были приговорены к пяти годам каждый. Оба они сейчас являются членами просербского альянса "За будущее Черногории", который входит в правящую коалицию западнобалканского государства.

В феврале 2021 года апелляционный суд нашел нарушения в судопроизводстве и отправил дело на пересмотр, отменив обвинительные приговоры.

Захват планировался в день выборов в стране

Согласно версии следствия, заговорщики планировали 17 октября 2016 года, в день выборов в парламент страны, захватить здание законодательного органа, арестовать или убить премьер-министра страны Мило Джукановича и привести к власти пророссийскую партию "Демократический фронт".

Ранее расследовательские группы Bellingcat и The Insider выдвинули версию, что настоящее имя гражданина России Владимира Попова - Владимир Моисеев, он сотрудник российской военной разведки Главного управления (ГРУ) Генштаба России. В октябре 2016 года Моисеев с документами на имя Попова отправился в Сербию, где, по данным спецслужб, шла подготовка переворота в Черногории. Именно тогда контрразведчикам, сообщает The Insider, удалось зафиксировать и сфотографировать момент встречи "Попова" с его коллегой из ГРУ Эдуардом Шишмаковым.

Черногория вступила в НАТО через год после попытки госпереворота

Черногория вошла в состав Североатлантического альянса в 2017 году и является кандидатом на вступление в Евросоюз. Переговоры о вступлении этой страны с населением в 620 тысяч человек в ЕС ведутся с 2012 года. Черногория также присоединилась к международным санкциям в отношении России в связи с ее вторжением в Украину и выслала российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

Мило Джуканович ушел из политики в 2023 году, а нынешнее правительство проевропейского премьер-министра Милойко Спаича состоит в основном из пророссийских и просербских партий.