Суд в РФ арестовал подростка по обвинению в попытке диверсии

Уроженец Буйнакска отправлен в СИЗО до 5 марта. Следствие обвиняет его в попытке поджечь Су-34 на военном аэродроме Шагол. По версии ФСБ, молодого человека завербовали спецслужбы Украины.

Тракторозаводский районный суд Челябинска в воскресенье, 7 января, отправил под арест 16-летнего подростка из Дагестана, обвиняемого в попытке диверсии на военном объекте. Судья удовлетворила требование следователя и прокурора поместить уроженца Буйнакска в следственный изолятор до 5 марта.

Молодой человек пытался поджечь сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 на военном аэродроме Шагол вблизи Челябинска, утверждает следствие. Инцидент произошел в один из январских дней, самолет быстро потушили, уточняют челябинские СМИ.

ФСБ считает причастными украинские спецслужбы

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали подростка 5 января. По версии спецслужбы, юноша действовал "по заданию украинских спецслужб" и был завербован через социальные сети. Кроме того, молодой человек причастен к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане в ноябре и декабре 2023 года, утверждает ФСБ.

Главное управление разведки Минобороны Украины ранее сообщало, что в ночь на 4 января на аэродроме Шагол сгорел Су-34. Российское Минобороны информацию о происшествии не комментировало.

Смотрите также: