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Суд в Бразилии принял решение о блокировке платформы X

Александра Иванова
31 августа 2024 г.

Владелец сервиса микроблогов X Илон Маск назвал бразильского судью, вынесшего решение о блокировке его соцсети, "диктатором зла".

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Федеральный верховный суд Бразилии в столице Бразилиа
Федеральный верховный суд Бразилии в столице БразилиаФото: STJ

Судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Алешандре ди Мораис дал распоряжение Национальному агентству телекоммуникаций остановить работу соцсети X по всей стране в течение суток, передают в пятницу, 30 августа, мировые СМИ.

Как отмечает бразильский телеканал Globo на своем сайте, ранее сервис микроблогов, принадлежащий американскому миллиардеру Илону Маску, не подчинился требованию о назначении своего законного представителя в Бразилии в течение 24 часов. Любое лицо или компания, которые попытаются обойти запрет на использование X, например, с помощью VPN, должны будут выплачивать штраф в объеме 50 000 реалов (в пересчете: около 800 тысяч рублей) в день, постановил судья.

Кроме того, по решению суда компании Google и Apple должны удалить приложение X из своих магазинов в Бразилии в течение ближайших пяти дней.

Реагируя на постановления суда, Маск написал на своей странице в X: "Алешандре ди Мораис  - это диктатор, притворяющийся судьей".

Закрытие офиса X в Бразилии

Соцсеть X отозвала своего представителя в Бразилии в середине августа и закрыла офис, обосновав это тем, что опасается задержания своей представительницы в стране. Ранее руководство X отказалось заблокировать по требованию властей Бразилии аккаунты ряда пользователей, среди которых были, в том числе законодатели, связанные с правой партией экс-президента страны Жаира Болсонару.

По мнению судьи ди Мораиса, через аккаунты, которые следовало удалить, распространялась ложная и нарушающая закон информация. Со своей стороны Илон Макс обвинил судью в цензуре.

 

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