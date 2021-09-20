Суд в Беларуси отправил в колонию россиянку за твит о Лукашенко

Суд Московского района Бреста приговорил гражданку России Ирину Викхольм к полутора годам лишения свободы в колонии, признав ее виновной в клевете на Лукашенко. Об этом сообщил в понедельник, 20 сентября, белорусский телеканал "Белсат".

Поводом для уголовного дела стал опубликованный 23 мая твит Викхольм: перепостив статью русской службы BBC о захвате самолета Ryanair в Минске, россиянка озаглавила ее "Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства", причем фраза "акт государственного авиапиратства" была заимствована из той части статьи, в которой говорилось о реакции МИД Греции на инцидент.

Через пять дней после появления этого твита 58-летняя Ирина Викхольм была задержана. Свою вину она отрицала. О ее дальнейшей судьбе стало известно спустя три месяца, когда 1 сентября прокуратура Беларуси сообщила, что в суд направлено уголовное дело о "публичной клевете" на Александра Лукашенко со стороны "иностранной гражданки В". Следователи заявили, что россиянка хотела "причинить ущерб авторитету государства".

Ситуация с вынужденной посадкой лайнера Ryanair

Самолет авиакомпании Ryanair Boeing 737, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске 23 мая. Лайнер сел после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшегося впоследствии ложным. Были задержаны двое пассажиров - оппозиционный блогер Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега. Совет ЕС позднее призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси и ввел санкции в отношении режима Лукашенко.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) провела собственное расследование инцидента. Его результаты и сделанные на его основе выводы, как ожидается, будут представлены в ноябре 2021 года.

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