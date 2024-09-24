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Суд в Аргентине выдал ордер на арест главы Венесуэлы Мадуро

Сергей Ромашенко
24 сентября 2024 г.

Николас Мадуро и ряд других руководителей Венесуэлы подозреваются в совершении преступлений против человечности. Суд в Аргентине выдал ордеры на основании принципа всеобщей юрисдикции касательно таких преступлений.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас МадуроФото: Miraflores Palace/REUTERS

Суд в Аргентине в понедельник, 23 сентября, выдал ордеры на арест целого ряда членов руководства Венесуэлы, в том числе главы этой страны Николаса Мадуро. "Органы юстиции Аргентины санкционировали арест Николаса Мадуро, (председателя Национальной ассамблеи. - Ред.) Диосдадо Кабельо и других лидеров венесуэльского правительства за преступления против человечности", - сообщил Аргентинский форум защиты демократии, добивавшийся ареста венесуэльских руководителей.

В постановлении суда констатируется доказанность того факта, что "в Венесуэле имеется систематический план репрессий, насильственного исчезновения людей, пыток, убийств и преследований в отношении части гражданского населения, разработанный как минимум в 2014 году и действующий до сих пор".

Аргентинский суд, выдавая ордеры на арест, руководствовался принципом всеобщей юрисдикции, распространяющейся на преступления против человечности.

Ордер на арест президента Аргентины

Ранее в тот же день Верховный суд Венесуэлы выдал ордеры на арест президента Аргентины Хавьера Милея, министра безопасности этой страны Патрисии Булрич, а также сестры и советницы президента Карины Милей, обвинив их в отмывании денег и незаконном лишении свободы.

Буэнос-Айрес и Каракас находятся в состоянии конфликта на фоне прошедших 28 июля президентских выборов в Венесуэле, омраченных сообщениями о повсеместном мошенничестве. После выборов Венесуэла выслала из страны аргентинских дипломатов. Со своей стороны Буэнос-Айрес призывал Международный уголовный суд в Гааге выдать ордер на арест Николаса Мадуро. 

Спорные выборы в Венесуэле

Мадуро, правящий в Венесуэле с 2013 года, обеспечил себе третий президентский срок после того, как избирком этой страны, состоящий из лоялистов режима, объявил его победителем. При этом правительство Венесуэлы так и не обнародовало результатов голосования, подтверждающих победу Мадуро.

Оппозиция объявила о победе ее кандидата Эдмундо Гонсалеса, пользующегося поддержкой со стороны США. 8 сентября Гонсалес уехал в Испанию и попросил там политического убежища.

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