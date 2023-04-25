В Алматы приговорен к колонии бывший глава департамента КНБ

Экс-глава алматинского департамента КНБ Нурлан Мажилов приговорен к 6 годам лишения свободы по делу о январских беспорядках в 2022 году. Он также лишен права занимать государственные должности на 10 лет.

Алмалинский районный суд Алматы вынес обвинительный приговор по делу бывшего руководителя городского департамента Комитета национальной безопасности (КНБ) Нурлана Мажилова. Во вторник, 25 апреля, он приговорил его к шести годам лишения свободы по обвинению в превышении власти и должностных полномочий в ходе протестов и беспорядков в начале 2022 года.

Кроме того, Мажилов лишен права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях на 10 лет, а также лишен специального звания генерала-майора КНБ, сообщила пресс-служба суда.

Накануне вынесен приговор в отношении экс-главы КНБ

Накануне специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил бывшего председателя КНБ Казахстана Карима Масимова к 18 годам лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. По решению суда у чиновника также конфисковали имущество и пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. Дело рассматривалось под грифом "совершенно секретно".

По этому же делу проходили трое бывших заместителей Масимова: Ануар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов. Они приговорены к 16, 15 и трем годам лишения свободы соответственно. Все четверо подсудимых лишены званий генералов и государственных наград. В доход государства с них взыскано свыше 10 млрд тенге (около 20 млн евро) и 24 млн долларов США (21,8 млн евро).

Январские протесты и беспорядки в Казахстане

В начале января 2022 года в Жанаозене на западе Казахстана начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, они быстро переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах в ночь на 5 января начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Сильнее других пострадал самый крупный по численности населения город Казахстана - Алматы.

По данным властей, в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов, пострадали более 4500 человек. Только в бывшей столице в связи с протестами и беспорядками были задержаны более 2700 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и ввел в стране чрезвычайное положение. 6 января в Казахстан по его просьбе прибыл вооруженный контингент стран ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". В середине января подразделения сил Организации Договора о коллективной безопасности покинули Казахстан.

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