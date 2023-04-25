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Алматы, 5 января 2022 годаФото: Abduaziz Madyarov/AFP/Getty Images
Правосудие и законКазахстан

В Алматы приговорен к колонии бывший глава департамента КНБ

Ольга Лебедева
8 мин. назад

Экс-глава алматинского департамента КНБ Нурлан Мажилов приговорен к 6 годам лишения свободы по делу о январских беспорядках в 2022 году. Он также лишен права занимать государственные должности на 10 лет.

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Алмалинский районный суд Алматы вынес обвинительный приговор по делу бывшего руководителя городского департамента Комитета национальной безопасности (КНБ) Нурлана Мажилова. Во вторник, 25 апреля, он приговорил его к шести годам лишения свободы по обвинению в превышении власти и должностных полномочий в ходе протестов и беспорядков в начале 2022 года.

Кроме того, Мажилов лишен права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях на 10 лет, а также лишен специального звания генерала-майора КНБ, сообщила пресс-служба суда.

Накануне вынесен приговор в отношении экс-главы КНБ

Накануне специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил бывшего председателя КНБ Казахстана Карима Масимова к 18 годам лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. По решению суда у чиновника также конфисковали имущество и пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. Дело рассматривалось под грифом "совершенно секретно".

По этому же делу проходили трое бывших заместителей Масимова: Ануар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов. Они приговорены к 16, 15 и трем годам лишения свободы соответственно. Все четверо подсудимых лишены званий генералов и государственных наград. В доход государства с них взыскано свыше 10 млрд тенге (около 20 млн евро) и 24 млн долларов США (21,8 млн евро).

Январские протесты и беспорядки в Казахстане

В начале января 2022 года в Жанаозене на западе Казахстана начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, они быстро переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах в ночь на 5 января начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Сильнее других пострадал самый крупный по численности населения город Казахстана - Алматы.

По данным властей, в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов, пострадали более 4500 человек. Только в бывшей столице в связи с протестами и беспорядками были задержаны более 2700 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и ввел в стране чрезвычайное положение. 6 января в Казахстан по его просьбе прибыл вооруженный контингент стран ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". В середине января подразделения сил Организации Договора о коллективной безопасности покинули Казахстан.

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